坎城名導遭伊朗判處一年監禁！被看好是奧斯卡入圍大熱門

伊朗導演賈法潘納希（Jafar Panahi）經常透過電影，呈現伊朗的艱困環境，也因此被當局盯上，現在再度被伊朗當局以「參加反政權宣傳」為由，判處一年監禁，震驚國際影壇。

賈法潘納希的律師表示，這項判決包含兩年的離境禁令也禁止他加入任何政治或社會團體。對此，他們將提出上訴，不過伊朗當局也並未提出具體指控以及賈法潘納希哪些行為反政權。

但依過往經驗，有可能是與賈法潘納希的新片《只是一場意外》有關，該片劇情描述，曾因政治立場入獄服刑的男子意外遇到當時折磨他的審訊人士，和其他友人展開綁架行動，但究竟該報復賜死還是要原諒對方，每個人都各持己見。該片榮獲今年坎城影展金棕櫚獎，被法國選派為角逐奧斯卡最佳國際影片，被看好能闖進入圍名單，他也剛以本片榮獲哥譚獎最佳導演等三項大獎。

賈法潘納希剛在哥譚獎獲得最佳導演。（圖／Getty）

賈法潘納希過往作品包括《計程人生》、《三張面孔》、《這裡沒有熊》等，在國際影壇獲獎無數，這也並非他第一次與伊朗當局發生摩擦，2010年他因支持反政府抗議活動和拍攝批評伊朗的電影而被禁止拍攝電影和離開伊朗，他後來被判「宣傳反對體制」的罪名，遭判處六年監禁，但僅服刑兩個月便保釋。他上一次入獄是在2023年，因參與一群電影製作人的抗議活動而被捕，被關押七、八個月，經過絕食抗議後獲釋。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導