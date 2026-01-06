坎城影后阿黛兒艾薩卓普洛斯化身警探 《未來弒界：巴黎淪陷》預言AI未來

坎城影后阿黛兒艾薩卓普洛斯化身警探，追查離奇命案。（CATCHPLAY提供）

榮登第82屆威尼斯影展閉幕片，並入選第50屆多倫多國際影展的法國影壇年度最具話題動作犯罪鉅作《未來弒界：巴黎淪陷》（Dog 51），把充滿高科技與AI介入的人類社會，帶到觀眾眼前。

由《惡棍追殺令》（The Man with Iron Heart）法國名導賽德里克希門尼茲（Cédric Jimenez）執導，攜手金牌監製雨果賽利尼克（Hugo Sélignac）打造斥資高達4,000萬歐元的未來巴黎，將帶給觀眾一場震撼視覺的犯罪動作盛宴。

未來的巴黎被劃分為三個階級區域，秩序由AI與權力機構牢牢掌控，當城市核心人物離奇遭到暗殺，來自第二區的菁英警探被迫與第三區的邊緣警探合作調查，逐步揭開一個足以顛覆整個社會體制的驚人真相。《未來弒界：巴黎淪陷》除了充滿刺激緊湊的動作場面，更將未來AI科技、社會監控與人類自由的未來大膽預言，當科技開始主宰秩序，人性還能否保有最後的選擇權？導演賽德里克希門尼茲坦言：「《未來弒界：巴黎淪陷》並不是「遙遠未來的科幻片」，而是「放大現實」的延伸，將已經存在的社會氛圍與AI科技趨勢推到極致，讓觀眾思考這些趨勢擴大後會如何影響我們的生活與社會。」

吉爾斯萊勞奇（左）與阿黛兒艾薩卓普洛斯（右）飾演來自不同階級跟區域的警探，被迫展開聯手調查命案真相。（CATCHPLAY提供）

由坎城影后《藍色是最溫暖的顏色》（Blue is the Warmest Color）阿黛兒艾薩卓普洛斯（Adèle Exarchopoulos）領銜主演，與《馬賽執法者》實力派男星吉爾斯萊勞奇（Gilles Lellouche）首度合作，2人飾演分屬不同階級與區域的警探，卻因一樁震動整座城市的神祕AI謀殺案被迫聯手，在權力、科技與人性的夾縫中展開一場高風險追查。在暗巷、都市高牆與犯罪勢力交錯的巴黎街頭，他們必須破解重重隱秘線索，面對權力與人性的挑戰。每一步調查都可能引來致命危機，一場正義與罪惡的生死追逐，即將展開。

