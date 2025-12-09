坎城影展後又獲金球獎8項提名 《情感的價值》4主角全入圍

【緯來新聞網】第83屆金球獎（Golden Globes）台灣時間8日公布入圍名單，挪威電影《情感的價值》除了提名最佳外語片，更直接挺進劇情類最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角兩席，成就八項重點獎項皆提名的「大滿貫式入圍」。

《情感的價值》入圍金球獎8項大獎。（圖／海鵬提供）

四位主演蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）、史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）、艾兒芬妮（Elle Fanning）、嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）皆成功上榜，讓《情感的價值》成為如今最受矚目的奧斯卡獎季大熱門。



導演尤沃金提爾（Joachim Trier）接獲金球獎喜訊時，正和史柯斯嘉在巴黎出席《情感的價值》特映會，現場更有法國傳奇影后伊莎貝雨蓓到場力挺，場面星光熠熠。提爾笑說，他才剛踏進飯店房門，編劇老搭檔艾斯基佛格（Eskil Vogt）就立刻傳來訊息：「兄弟，提名要開始了！」兩人隨即邊通話邊盯著直播，看著入圍名單一個接一個冒出來，完全驚喜到不行。

《情感的價值》導演尤沃金提爾。（圖／海鵬提供）

《情感的價值》在坎城抱回評審團大獎後，好評一路延燒。值得一提的是，出身電影世家的提爾始終堅持以35mm底片拍攝，坦言《情感的價值》是「一封獻給電影的情書」，在金球獎入圍名單公布後，他更感動直呼「所有人都被看見，真是太棒了！」



《情感的價值》講述一位曾經風光卻忽略家庭的導演，試圖與兩個女兒重新建立情感連結的故事，演員表現精湛，被視為情感刻劃與家庭關係議題的佳作，將於2026年1月23日全台上映。

