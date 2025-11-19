坎城金棕櫚獎得主阿比查邦VR之作 穿梭生死邊界

（中央社記者趙靜瑜台北19日電）坎城影展金棕櫚獎得主阿比查邦‧韋拉斯塔古首部VR作品「與太陽對話」，將在台中國家歌劇院登場，觀眾將在中劇院的舞台穿戴VR裝置，穿梭睡與醒、生與死之間的邊界。

2018年阿比查邦‧韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul）首部劇場作品「熱室」曾到歌劇院演出，作品打破電影與劇場的界線，利用影像、聲音、煙霧等元素，讓觀眾宛如身處一座洞穴。這次即將上演的「與太陽對話」VR作品透過虛擬實境等科技技術，編織介於夢與現實、生死與宇宙之間的沉浸體驗。

廣告 廣告

阿比查邦表示，電影從無聲到有聲，從黑白到彩色，就如同人的夢境，「起初，我以為虛擬實境不過是電影演進過程的下一步，但在創作這部VR作品的過程中，我意識到虛擬實境是一種融合戲劇、電影，以及介於兩者之間一切形式的綜合體，對我們定義現實的理解至關重要。」

阿比查邦表示，「對我來說，虛擬實境是個蘊含強大思考與反思潛能的媒介。」

根據台中國家歌劇院發布的新聞資料，阿比查邦素有「泰國電影詩人」之稱，作品中經常運用光與暗的強烈對比，串聯起睡眠及夢境，也與信仰及歷史對話。2004、2021年分別以「熱帶幻夢」、「記憶」獲坎城影展評審團大獎，2010年以「波比叔叔的前世今生」獲坎城影展金棕櫚獎。

阿比查邦習慣以鏡頭視角構思畫面，他發現將想法轉化成虛擬實境相當不容易，於是找來VR創作者谷口勝也合作，讓他自由詮釋分鏡圖；音樂則由已故作曲家坂本龍一創作，「他的音樂幾乎是我的人生配樂，我特別強調『無限』以及進入空寂狀態時的喜悅，最終共同完成了一件非常美麗的作品。」

「與太陽對話」將於11月21至23日演出，地點在台中國家歌劇院。全長約60分鐘，無中場休息。（編輯：李淑華）1141119