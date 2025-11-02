坐下又站起就頭暈目眩？恐是「低血壓」警訊 營養師教你吃2食物提升血壓

頭暈、手腳冰冷恐是「低血壓」警訊！可能導致視力模糊、疲勞、無力等症狀，嚴重時甚至會休克。營養師提醒，低血壓成因包括脫水、出血、血管老化、藥物影響、姿勢改變過快及特定疾病等，但透過適當的飲食調整和生活習慣改變，可有效改善低血壓症狀，維持身體健康。

低血壓症狀不容忽視 恐是身體發出警訊

營養師高敏敏表示，蹲下站起時頭暈目眩、視線模糊，甚至兩眼發黑，不只是單純的疲勞問題，很可能是低血壓體質的警訊。血壓是血液在血管中的壓力指標，當血壓低於90mmHg時，血液無法正常供應全身，會出現一系列不適症狀，包括頭暈、視力不清、疲勞嗜睡、全身無力、手腳冰冷等，嚴重時甚至可能導致休克。

低血壓因素眾多 需找出原因對症處理

高敏敏指出，血壓偏低的原因多元，包括身體缺乏水分造成脫水、大量出血導致血液不足、血管彈性不佳、服用特定藥物如控血壓藥、抗凝血藥或抗憂鬱藥物等。

若突然從坐姿或臥姿站起時，血液無法及時供給大腦，也會引起暫時性低血壓。此外，心臟病、糖尿病、過敏等疾病也可能影響血壓，而懷孕期間血壓下降則屬正常現象，產後通常會恢復到孕前水平。

飲食調整有助改善低血壓 適量「補充鹽分」是關鍵

高敏敏建議，有低血壓體質的人，可透過飲食調整來改善症狀，適量補充鹽分是重要策略，因為鈉離子能幫助身體保留水分、維持血壓。但她也強調，補充鹽分並非鼓勵日常飲食重鹹，而是在運動後或大量流失水分時，可適量攝取運動飲料、鹽糖水或少量鹽巴，以維持體內電解質平衡。

咖啡因與富含鐵質食物 有助提升血壓

高敏敏提醒，咖啡因能使血管收縮，進而提高血壓，低血壓者可適量攝取巧克力、可樂、茶或咖啡等含咖啡因食品。但每日咖啡因攝取量應控制在300毫克以下，以免對健康造成負面影響。

此外，鐵質是合成血紅素的重要原料，而葉酸和維生素B12則是合成血紅素的必要輔酶，有助增加血紅蛋白，促進氧氣運送至腦部、心臟和肌肉等組織，包括小魚乾、海帶、深色蔬菜、糙米、堅果類、牛奶、瘦豬肉及豆類等食物都很適合，建議低血壓患者，多攝取這些天然食物，幫助維持身體機能。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／高敏敏營養師

