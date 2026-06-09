一坐下就瘋狂給零食？小心這「３種」錯誤獎勵方式反而讓狗狗容易暴躁 !
火報記者 張舜傑／報導
當獎勵使用方式不正確，狗狗容易將零食視為理所當然，甚至開始出現催促、搶奪、吠叫或情緒不穩定等行為，這並不是因為狗狗變壞了，而是牠逐漸學會用某些方式向人類爭取自己想要的東西。
只要坐下就有獎勵，容易讓指令失去價值
許多人在教導坐下指令時，會透過零食建立正向連結，這原本是相當有效的訓練方法，但如果之後每一次坐下都固定給予零食，狗狗可能開始把獎勵視為必然結果，當牠認為「坐下等於一定有零食」時，一旦沒有得到期待中的回報，就可能出現困惑、焦躁甚至不願配合的情況，長期下來，狗狗執行指令的動機不再來自與主人的互動，而是單純等待食物出現，訓練效果反而容易下降。
用零食安撫吠叫，可能強化錯誤行為
有些狗狗在討東西吃時會一直叫，或是在興奮時不停跳躍吠叫，為了讓牠安靜下來，有些人會選擇直接拿零食安撫，從人的角度來看，這是在阻止吵鬧，但對狗狗而言，牠接收到的訊息卻是「只要一直叫，就能得到想要的東西」，經過幾次經驗累積後，狗狗可能更頻繁利用吠叫來爭取注意力，甚至在需求沒有被滿足時變得更加急躁，原本想解決問題的做法，反而讓行為被不斷強化。
獎勵時機混亂，容易讓情緒越來越衝動
零食最大的價值，在於讓狗狗知道哪個行為值得被鼓勵，如果獎勵時機不夠明確，狗狗就很難理解自己究竟做對了什麼，例如狗狗原本安靜坐著等待，但主人遲遲沒有給獎勵，直到牠開始撲人、跳躍或發出聲音時才拿出零食，這時牠可能誤以為這些激動行為才是得到獎勵的關鍵，久而久之，狗狗為了更快獲得零食，可能變得越來越急躁，甚至養成搶食、推擠或無法耐心等待的習慣。
真正有效的獎勵，在於鼓勵冷靜與自制
良好的零食獎勵並不是給得越多越好，而是在正確時間出現，當狗狗保持冷靜、專心等待、穩定執行指令時給予獎勵，能夠幫助牠建立良好的行為模式，同時也可以逐漸加入口頭稱讚、撫摸或遊戲互動，避免讓狗狗過度依賴食物作為唯一回報，這樣不但能維持訓練效果，也有助於培養更穩定的情緒控制能力。
許多人擔心狗狗失去學習興趣，因此不斷提高獎勵頻率，但實際上，過度使用零食反而可能讓訓練品質下降，狗狗需要的是清楚、一致且有規律的回饋，而不是每一次互動都得到食物，當獎勵與正確行為建立明確連結時，牠才能真正理解規則並培養良好習慣，適當的零食能讓訓練事半功倍，但如果使用方式錯誤，也可能讓原本單純的獎勵逐漸變成情緒失控的導火線。
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