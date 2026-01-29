坐優先席被審判！男子捷運上逼外國人「拿出醫療證明」咆哮：你有懷孕嗎？

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

台北捷運優先席近日再度引發爭議。有網友分享一段影片，一名中年男子坐在優先席上，卻以英文質問旁邊的外國乘客「你有懷孕嗎？」，接著要求對方出示醫療證明。畫面曝光後，引起大量網友不滿。

台北捷運優先席近日再度引發爭議。（圖／薛明峻攝）

一名網友在Threads上曝光該段影片。畫面中，中年男子已坐在優先席，卻突然轉向同樣坐在優先席的外國乘客質疑其身分，過程中不斷以英文詢問「你是女生嗎？」、「你有懷孕嗎？」，並強調優先席是給孕婦坐的。儘管外國乘客解釋自己因工作導致腳部不適才坐下，男子仍情緒激動，提高音量咆哮，甚至要求對方拿出「醫療證明」。

影片曝光後，不少網友對該名男子的行為感到憤怒，紛紛留言批評：「誰家的老人趕快牽回去，幫他請個看護，不要讓他出來當社會亂源好嗎」、「最沒資格坐的就是這個丟臉的老人，這個是給需要的人坐的，他中氣十足，大概可以從北車搭到淡水來回，還能罵一個小時，一點都不需要這個座位」、「你以為是優先席，其實是老人王座」、「老人不要嚇跑在台灣的外國人行嗎」。

