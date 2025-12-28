耶誕節前夕參加故宮的歲末媒體茶敘，聽聽院長蕭宗煌等管理層報告今年「故宮百年」的績效，以及2026年的硬體建設與策展重點。這已經完全不是我在1991年初跑新聞，或千禧年來聽網路數位化轉型的「前故宮」了！冬日午後陽光、閒適午茶，報告內容輕薄如現代手機，全無百年歷史積澱與典藏厚重的寬闊、榮耀與自信。

我參加過日本東京國立博物館在2022年疫情初的「創館150年」記者會。那回不僅是89件鎮館國寶首次全部展出，8K 3DCG的數位技術呈現發表，還有延續到隔年的各種佛教、庫藏寶劍等大小配合策展，連同各種研究總匯的厚實冊刊、精美絕倫的文創品，吸引全球數百萬館迷粉絲，戴著口罩專程飛到日本，且反覆前來，盛況直到隔年。

今年的台北「故宮百年」彷彿是一座日本私人地域美術館的紀念展。除了蘇東坡的《寒食帖》帶來驚喜，國寶「翠玉白菜」放洋巡迴歐洲「對同業刷刷存在感」。年初許多外國朋友詢問要來台灣看故宮百年，但直至7月也未有宣布與宣傳，我專程致電故宮詢問，回覆是：「沒錢！因為媒體預算被刪了大半！」

台北故宮的「典藏」在全球博物館界，是與法國羅浮宮、美國大都會博物館、日本東京博物館「等位齊名」的頂流博物館。「百年故宮」成為這般蒼白淒涼，甚至國人知之有限，這究竟只是一個「媒體預算問題」？還是館內「專業水平問題」？抑或是「政治意識蓄意的冷處理」？

向媒體的歲末報告中，全場聽不到「中國」（歷史）」或「中華（文化）」的關鍵字眼，等同政治語彙的專業說明已可蓄意迴避所有「中國」字眼，到某種出神入化的地步，面對台下綠媒記者的虎視眈眈，令人嘆為觀止！

我沒有任何譴責奚落之意，故宮處境多數大眾並不知其艱辛。此前2020年被「降格」成文化部轄下三級機構的故宮，若非擁有《故宮組織法》的保護，不知會被啃蝕淪落到何等地步：尤其「預算編列」甚至要與地方美學館競爭，堪稱荒謬至極。

我解釋故宮的處境給外國友人聽，所有人驚嚇到無法想像，形容故宮是「落難政治的文化豪門」。朋友說，故宮當今的典藏質量與每年編列的預算比例，若公開給全球博物館界周知，應有機會獲得「慈善救助」的捐款吧！

民進黨執政後「去中化」，打壓包括故宮在內具文化地位的所有表徵，卻又捨不得靠故宮藏品在海外「耀武揚威」；對內則是資源大舉傾斜向「故宮南院」，企圖用意義含糊且所謂亞洲館藏，稀釋「中國歷史、中華文化」的正名與正格。

我與外國朋友聊起東京博物館每年的預算比台北故宮多十餘倍，故宮如今研究能力萎縮，連個高水平的展冊也做不出來。這個堪稱「故宮百年」的唯一亮點，我們一邊看展，還要靠手機AI，看大陸網路上對《寒食帖》與蘇東坡的豐富學術報告。

看展時，「多麼淒涼啊！」（How miserable！）我們中英文異口同聲，說的既是當時被罷黜的蘇東坡，也說著如今百年「憂閒」、坐困小島的台北故宮。