坐在室內還比走在戶外冷！台灣冬天冷得「不講理」 一票人點頭：外套也沒用

台灣冬季濕冷加強風，不少民眾外出需穿著厚重衣物，仍難抵滲骨寒意。（示意圖／方萬民攝）

台灣冬天常被認為不算嚴寒，但不少民眾卻直呼「冷得很不舒服」。近日有網友指出，台灣北部冬天的體感寒意遠勝溫度數字顯示，原因來自「濕冷加強風」，不僅讓人難以保暖，更讓在室內久坐時感覺比戶外走動還冷。此番觀察引起廣泛共鳴，網友紛紛留言表示「這種冷才是折磨人」。

有網友近日在PTT發文指出，曾在德國與其他東北亞國家生活，發現歐陸的乾冷即便氣溫較低，穿上外套後反而有保暖效果；但回到台灣，濕冷與海風交織，讓衣物保暖效果大打折扣，「風真的很不舒服」，更形容外套擋不住海風夾濕氣的冷意。

廣告 廣告

他補充，南韓、英國等同樣靠海的國家，也有類似濕冷特性，讓人「一出門就被冷風刮透」。相較之下，歐洲大陸型氣候的冬天雖冷，但因空氣乾燥且溫度變化穩定，反而容易適應。他因此提出疑問：「為什麼不承認台灣冬天真的很不舒服？」

該貼文隨即引發熱烈討論，大批網友表示共鳴，認為「濕冷是折磨」的感受不容忽視。有人留言指出，「濕度會讓體感溫度更低」、「外套吸水氣，保暖效果差」、「北部冬天那種冷是鑽進骨頭的冷」，還有不少人提到台灣缺乏暖氣設施，「在室內久坐比在戶外活動還要冷」。

不過也有少數網友持不同看法，認為台灣冬天其實算溫和，有人甚至表示「我還穿短袖跑步覺得很涼爽」、「乾冷才難熬，皮膚會裂開」。也有不少網友表示，台灣最難熬的其實是夏天，「全身不穿還是悶」、「濕熱才真的不舒服」、「又悶又臭」，認為與其抱怨冬季，倒不如思考如何應對高溫高濕的夏天更實際。

儘管觀點不同，但多數人仍認同台灣冬季的「濕冷＋強風」條件，確實容易讓體感溫度偏低，並凸顯在缺乏暖氣設備的環境下，室內外都難以真正取暖。這種「不極端低溫卻特別難耐」的冬天，也成為台灣獨有的生活經驗。

有網友指出，德國等地冬季乾冷穩定，體感反而較台灣濕冷冬天來得舒適。（圖／翻攝自PTT）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

荷包蛋賣140元！北市早午餐內容物曝 網酸爆：大盤子

女子聽信治頭痛偏方「生吞魚膽」慘送ICU 醫揭真相：比砒霜還毒

顧客喝高順手牽GG！老字號餐廳「鎮店之寶」遭竊 老闆崩潰：只想找回