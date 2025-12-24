坐在黃仁勳身旁的「神祕女子」是誰？美媒點名再爆最大客戶晶片走私內幕

國際中心／綜合報導

黃仁勳與Megaspeed高管黃樂公司負責人黃樂（Alice Huang）曾被目擊在派對中同桌。（圖／NetThunder於LinkedIn所發照片）

美國財經媒體近日踢爆，輝達（Nvidia）在東南亞的最大合作夥伴Megaspeed，疑似成為規避出口管制、將先進晶片走私至中國的轉運站。該公司自2023年起進口價值高達46億美元的輝達設備，卻因庫存數量與進口規模嚴重不符遭鎖定。此外，公司負責人黃樂（Alice Huang）過去曾被目擊與輝達執行長黃仁勳在派對中同桌，引發外界諸多聯想與陰謀論。目前美國政府已正式介入，調查該公司是否違反出口禁令。

根據報導指出，Megaspeed在過去不到3年間迅速崛起，成為輝達在東南亞最大的買家之一。統計顯示，該公司自2023年成立至今年11月，已進口價值高達46億美元（約新台幣1446億元）的輝達設備，總計涵蓋約13.6萬顆GPU，其中超過半數為受到嚴格管制的Blackwell系列晶片。然而，傳出輝達團隊前往該公司資料中心實地查訪時，現場僅發現數千顆Blackwell GPU，與海關進口數據相比猶如九牛一毛。儘管輝達官員聲稱經查核獨立倉庫後確認晶片未流向中國，但對於庫存數量是否與進口量相符，則三緘其口。

美方調查人員目前懷疑，Megaspeed可能利用「未公開設施」或透過「關係企業」作為掩護，將這些消失的晶片暗中轉運至中國。該公司的商業模式主要是出租算力供AI企業使用，其客戶名單中更包含了中國科技巨頭阿里巴巴。此次調查的核心重點，在於釐清Megaspeed是否在未經許可下轉移實體晶片，以及這家註冊於新加坡的公司，其背後實質控制權是否隸屬於中國企業。

此外，Megaspeed負責人黃樂過去曾被目擊在私人聚會中與黃仁勳比鄰而坐，這層關係雖不涉及違法，但在晶片走私疑雲籠罩下，更加深了美國國家安全鷹派人士的疑慮。針對各界指控，Megaspeed發布聲明嚴正否認，強調公司嚴格遵守包含美國出口管制在內的所有法規；輝達發言人亦重申，目前尚未發現任何違規轉運證據，並確認該公司完全由境外人士經營，無中國股東背景。

