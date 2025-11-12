坐太久害蛋蛋「長痔瘡」！醫揭「睪丸痛3警訊」：恐不孕

記者鄭玉如／台北報導

男性久坐容易引起睪丸疼痛，多因姿勢不良或壓迫所致，若持續疼痛且未改善，應盡快就醫檢查。（示意圖／PIXABAY）

不少男性因長時間久坐辦公，可能會感到睪丸疼痛。泌尿科醫師施冠偉表示，睪丸疼痛的情況，大多是「姿勢不良」或「壓迫」造成的短暫不適，有些人則是精索靜脈曲張所致，也就是所謂的「蛋蛋痔瘡」，若症狀持續數天且未改善，應盡快就醫檢查。

施冠偉在臉書粉專指出，男性久坐所造成的睪丸疼痛，大多是因「肢體壓迫或姿勢不良」導致的暫時性不適，如同許多人趴在桌子上午睡，時間過久所造成的手部痠麻，這時只要多休息，或是站起來活動身體，通常症狀就會緩解，不用過於擔心。

廣告 廣告

另外，如果疼痛持續好幾天，甚至出現腫脹、發紅、摸到硬塊，可能是副睪炎或精索靜脈曲張在作怪。施冠偉解釋，精索靜脈曲張是陰囊內靜脈膨大，血液無法順利回流、造成局部淤積，就像是「蛋蛋的痔瘡」，若症狀持續數天、未改善，建議盡快就醫檢查。

根據衛生福利部南投醫院資料顯示，精索靜脈曲張是男性精索靜脈產生不正常的腫脹。一般年輕男性約10％有精索靜脈曲張的現象，且90％以上位於左側，兩側都發生精索靜脈曲張的病患，約佔10％，單純發生於右側的病患極少。而精索靜脈曲張是男性常見的泌尿疾病，也是導致男性不孕的主因之一。

更多三立新聞網報導

一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險

冰箱飄臭味！放咖啡渣沒用 譚敦慈揭「1物」除臭又乾爽

18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」

鳳凰颱風來襲「害頭暈」！醫揭「5大警訊」快就醫：恐腦出血、中風

