坐太久害蛋蛋「長痔瘡」！醫揭「睪丸痛3警訊」：恐不孕
記者鄭玉如／台北報導
不少男性因長時間久坐辦公，可能會感到睪丸疼痛。泌尿科醫師施冠偉表示，睪丸疼痛的情況，大多是「姿勢不良」或「壓迫」造成的短暫不適，有些人則是精索靜脈曲張所致，也就是所謂的「蛋蛋痔瘡」，若症狀持續數天且未改善，應盡快就醫檢查。
施冠偉在臉書粉專指出，男性久坐所造成的睪丸疼痛，大多是因「肢體壓迫或姿勢不良」導致的暫時性不適，如同許多人趴在桌子上午睡，時間過久所造成的手部痠麻，這時只要多休息，或是站起來活動身體，通常症狀就會緩解，不用過於擔心。
另外，如果疼痛持續好幾天，甚至出現腫脹、發紅、摸到硬塊，可能是副睪炎或精索靜脈曲張在作怪。施冠偉解釋，精索靜脈曲張是陰囊內靜脈膨大，血液無法順利回流、造成局部淤積，就像是「蛋蛋的痔瘡」，若症狀持續數天、未改善，建議盡快就醫檢查。
根據衛生福利部南投醫院資料顯示，精索靜脈曲張是男性精索靜脈產生不正常的腫脹。一般年輕男性約10％有精索靜脈曲張的現象，且90％以上位於左側，兩側都發生精索靜脈曲張的病患，約佔10％，單純發生於右側的病患極少。而精索靜脈曲張是男性常見的泌尿疾病，也是導致男性不孕的主因之一。
