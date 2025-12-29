一坐就垮！牛排館馬桶破裂害重摔 佛州男忍痛求償156萬元

格林在牛排店使用廁所時，馬桶座突碎裂崩塌，他對業者提告求償156萬元。（示意圖，photo-ac）

美國佛羅里達州一名男子指控，先前於連鎖餐廳澳美客牛排館用餐時，使用店內無障礙廁所，馬桶座突破裂坍塌，導致他跌倒受重傷，他主張，事故造成其重要身體功能永久性損害，已向業者提起訴訟，求償5萬美元（約新台幣156萬元）。

綜合《紐約郵報》、《太陽報》等美媒報導，男子格林（Michael Green）於今年3月26日於澳美客奧卡拉市分店用餐時，使用無障礙廁所如廁，過程中馬桶座突然破裂並塌陷，導致他瞬間跌倒在地、受傷。

事後，格林對業者提起訴訟，主張該起事故造成其身體出現重大且永久性的功能損害，並影響日後正常生活，控訴餐廳未善盡管理與維護責任，未確保廁所設備「妥善固定於地面」，使公共空間存在安全風險，已構成疏失，請求賠償5萬美元（約新台幣156萬元）以彌補醫療支出、工作損失等相關損害。

澳美客牛排館成立於1998年，全美有數百家門市，今年11月因營運調整，已關閉多家業績不佳的門市，並推動整體轉型計畫，此次捲入消費糾紛訴訟，也讓業者在重整期間面臨額外的法律與公共安全檢視。





