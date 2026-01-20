坐山觀虎鬥！美歐格陵蘭衝突白熱化 俄羅斯樂見衝突

即時中心／林耿郁報導

川普強搶格陵蘭，引發美歐關係緊張，雙方準備對彼此祭出高額關稅；對此「漁翁得利」的俄羅斯相當高興，嘲諷所謂的MAGA本質就是跨大西洋聯盟的崩潰，因此莫斯科應該幫助川普實現目標，畢竟川普與俄國的敵人「幾乎相同」。

親痛仇快？昨（19）天川普再度放話，稱自己「100%」會對歐洲8個盟邦開徵高額關稅，以懲罰這些國家不挺美國獲得格陵蘭。

作為報復，歐盟正在研擬930億歐元（約3.42兆新台幣）的對美商品關稅作為反制，丹麥也正在加派士兵前往格陵蘭「演習」，雙邊關係一觸即發。

對此俄羅斯方面「樂觀其成」；路透社報導，克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）19日表示，如果格陵蘭真的成為美國領土，川普必將「名垂青史」；不僅在美國歷史上，而且在世界史上也是如此。

俄羅斯前總統、現任俄羅斯聯邦安全會議副主席的德米特里·梅德維傑夫 （Dmitry Medvedev）更出言嘲諷，所謂讓美國再次偉大MAGA，其實就是「讓丹麥再次變小（Make Danmark Small Again，MDSA）」，以及「讓歐洲再次貧窮（Make Europe Poor Again，MEPA）」，「你們現在懂了嗎？笨蛋（ dimwits）」。

俄羅斯的烏俄戰爭特使，基里爾·德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）也認為，此舉標示著「跨大西洋聯盟的崩潰」。

克里姆林宮前顧問謝爾蓋·馬爾科夫（Sergei Markov）則主張，莫斯科應該全力幫助川普實現野心，因為川普、俄羅斯「幾乎有相同的敵人」。

部分俄羅斯觀點認為，川普正在重塑世界格局與秩序，重建力量至上的規則，這一切可能對俄國「非常有利」；但也有些觀點認為，川普從沒說過願意放任其他強權坐大，因此這位不可預測的總統，終究難以被視作新的盟友。

