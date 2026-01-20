坐捷運腳開開也能吵 2男起口角被帶下車

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運忠孝新生站昨天晚間10時許，傳出2名男子發生糾紛，市警局捷運警察隊表示，到場了解發現，車廂內有乘客因開闔腳及座位使用問題起口角，雙方冷靜後決定互不追究。

捷警隊指出，昨晚10點15分獲報，經查是其中1名男子在座位上雙腳張開，另名男子請對方闔腳，遂起言語爭執，到場後將兩人帶下車勸導，雙方情緒冷靜後，均表示互不追究，並由員警陪同出站。

捷警隊提醒，搭乘捷運在車廂、月台或其他捷運系統內遇有糾紛，可按下最近的通話器按鈕，或就近通知站務人員、保全人員，也可撥打110報案，接獲通報後即刻派員趕赴現場處理，維護捷運系統乘車安全。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

今年「大寒」真的冷！廖大乙：把握大寒到立春 讓穢氣滾蛋

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

東北部迎大雨下探8度！中南部溫差達10度 週末氣溫回升

北北基宜大雨特報！ 今天越晚越冷、明起北部低溫下探10度

