坐捷運「腳開開」影響隔壁乘客 2男車廂爆口角

台北市 / 綜合報導

台北捷運屢屢有乘客為了爭位 爆發 衝突，現在連有位置也要吵。14日晚間，一名林姓男子在板南線列車上因為坐著時腿張太開，影響隔壁乘客的乘坐空間，遭對方糾正，兩人卻因此吵了起來。警方獲報後 在忠孝新生站將兩人帶下車 勸導，雙方經過情緒冷靜之後也都表示互不追究，自行離去。其實在捷運列車內， 經常看到有乘客 滯留車門口、後背包撞人、隨意倚靠扶桿等NG行為，難免造成他人困擾。 台北捷運公司 也再三宣導，希望有效改善，避免類似衝突發生。

2名男子你一句我一句，誰也不讓誰，爭吵聲傳遍整車廂，林姓男子VS.江姓男子說：「我沒有動手，我沒有先動手，我沒有先動手。」見口角越演越烈，乘客趕緊按鈴通報，警方獲報到場也立即將兩人請出車廂，台北捷運保全人員說：「到樓上到樓上，這邊人很多。」

2名男子下車後還是不善罷甘休，站在月台通道繼續爭執，事發在台北捷運板南線，兩人名名都有位置坐，怎麼還是吵得面紅耳赤，原來當時林姓男子坐著，但雙腿張太開，壓縮到鄰座江姓男子的空間，他上前希望他可以把腳合起來，沒想到林姓男子不高興了，雙方爆發口角衝突。

台北市捷運警察隊第三分隊分隊長黃子豐說：「將兩名男子帶下車勸導，視雙方情緒穩定後，表示互不追究，後續由警方陪同出站。」根據統計，北捷日載客量平均在200萬人次左右，尤其尖峰時段人潮擁擠，一些乘客的NG行為，難免讓人感到困擾。

民眾說：「站在門口那一種，比較...，就是要下車，然後他站在前面，他也不讓位那一種，會覺得比較麻煩，就是身體靠在欄杆上面，靠在那個桿子上面，然後手就會被他的身體壓到那種，可能就是，講話會比較大聲一點，但是，我也不太敢去制止他們。」

滯留車門口，後背包撞人，隨意倚靠扶桿，大聲講話看影片等等，全都榜上有名，台北捷運也多次向民眾進行宣導，希望可以有效改善，進而減少類似衝突發生。

