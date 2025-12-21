坐擁千萬資產也沒用！老翁因「1堅持」與家人決裂 晚年悽慘生活曝光

財經中心／王文承報導

名高齡長者，明明擁有可觀資產，卻因過度執著金錢，導致與子女、孫輩的關係逐漸緊張，甚至形同決裂。

在社會經濟壓力日益加劇的情況下，許多人的生活品質逐漸下滑，也讓「存款」成為晚年安全感的重要支柱。不少銀髮族對金錢格外謹慎，希望憑藉一輩子累積的財富，確保老後生活無虞。然而，日本卻出現一名高齡長者，明明擁有可觀資產，卻因過度執著金錢，導致與子女、孫輩的關係逐漸緊張，甚至形同決裂。

老翁坐擁千萬資產 因1堅持與家人決裂



根據《The Gold Online》報導，78歲的A先生育有一子兩女，三名子女皆已成家立業。他名下擁有一棟透天厝，手中存款高達7000萬日圓（約新台幣1455萬元），每月還可領取約17萬日圓（約新台幣3.5萬元）的退休金，經濟條件相當寬裕。

然而，隨著年齡增長，A先生對金錢的掌控欲卻愈發強烈。過去家中財務一直由妻子負責管理，但自從妻子在五年前過世後，他開始事事親力親為，對金錢格外敏感，甚至到了斤斤計較的程度。

每當子女返家探望，A先生總愛提起自己年輕時如何努力工作、累積財產，言談間充滿自豪。然而，令人不解的是，即便與孫子一同外出用餐，他也始終不願意掏錢請客，讓家人感到尷尬又無奈。

某次，長子基於關心，試探性地詢問父親是否已規畫好未來的財務安排，並建議若有遺產或保險分配的想法，不妨事先寫下來，以免日後發生混亂。沒想到這番話卻瞬間引爆衝突，A先生當場動怒回嗆：「我還沒準備好要死，你就已經在打算分我的錢了嗎？」

面對父親強烈的反應，長子也忍不住回嘴：「既然你這麼執著，那就把錢留到你死吧。」雙方不歡而散，也讓原本就有裂痕的親子關係更加惡化。

報導指出，隨著高齡化加劇，類似情況在日本並非少見。專家分析，長者對金錢愈來愈執著，往往來自三大原因：第一，退休後收入減少，對未來的不確定性與焦慮感增加；第二，認知功能隨年齡下降，使得做出彈性判斷變得困難；第三，對「資產減少」的恐懼逐年放大，進而產生防衛心態。

專家也強調，是否要將金錢留給子女，本身並沒有對錯，但若因過度執著財產，而讓親情逐漸疏遠、甚至形同陌路，最終換來的可能只剩孤獨，令人不勝唏噓。

