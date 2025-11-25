坐擁大片療癒稻田景觀！礁溪超人氣寵物友善餐廳，貓狗店長隨時來撒嬌，還有專屬毛孩鮮食餐和民宿
來到宜蘭旅行，除了必逛景點，找一間舒適的咖啡廳坐下來放空，也是種享受。這次要推薦的就是位在礁溪的吸貓咖啡館，是一間超人氣的宜蘭咖啡廳推薦，不僅有遼闊稻田景觀，還有專為毛孩設計的寵物鮮食餐，像是新鮮雞肉、牛肉、毛小孩蛋糕等搭配，現點現做、香氣四溢，毛孩們一聞到就興奮到不行！
這裡結合了 礁溪早午餐、宜蘭下午茶與甜點店推薦元素，從銷魂三寶牛肉麵、馬來媽媽炒麵，到夢幻的鳥籠甜點、抹茶奶蓋，都讓人驚喜。而且店裡的貓狗自由走動，用餐時常常會有毛孩跑來撒嬌，氛圍療癒感滿分
整體氛圍充滿溫度，稻田景觀、毛孩陪伴，再加上甜點香氣瀰漫，讓人一踏進就捨不得離開。更貼心的是樓上還有宜蘭寵物友善民宿，吃飽玩夠就能直接入住。若你正在找能「人寵同樂」的 宜蘭寵物友善咖啡廳，這裡絕對要放進行程清單！
吸貓咖啡是我們去礁溪一定會順路去的愛店，這次秋初的好天氣又來去報到了，比起之前春季的寒冷，這次多了一些美麗的綠意來自旁邊的稻田，連龜山島也好清楚喔
吸貓咖啡的地址：262宜蘭縣礁溪鄉三路113號
高速公路頭城交流道下來，沿著191縣道繼續開，看到玉民路左轉，191甲現再左轉就能看在路邊（右邊）看到吸貓咖啡的指標囉
從綠油油的鄉間小路一轉，看到這棟玻璃帷幕的清水模建築，就代表吸貓咖啡到了，我們這次平日禮拜一下午來，居然停車場停滿滿，生意很好耶，所以要來記得先訂位喔
另外吸貓咖啡除了咖啡之外也有宜蘭少有的寵物民宿，可以和毛孩一起住，二樓是寵物住宿空間，清水模的房間設計簡潔又帶點文青氣息，推窗就是一望無際的稻田，白天綠意映入眼簾，夜裡蟲鳴與星空作伴
最貼心的是整片草皮有圍欄圍繞，讓狗狗能盡情奔跑，毛孩能安全自在地玩耍，入住在這裡，清晨推門就能帶毛孩奔跑，回來喝杯熱咖啡，夜晚伴隨貓咪的腳步聲入睡
第一次來「吸貓咖啡」一定會被大片落地窗的美景吸引，窗外是一片稻田，綠油油的景色直接成了最自然的裝飾
室內是白色清水模搭配木質桌椅，簡單卻溫暖，桌距留得很寬，不會互相干擾，大約四十個座位，有吧台、四人桌，也有適合親子和毛孩的座位區，整體氛圍比起網美咖啡廳，更像是讓人可以放鬆待一整個下午的療癒空間
最特別的是，這裡真的是毛小孩的地盤，貓咪會輕巧跳上椅背打量你，狗狗則會在桌邊晃來晃去討摸，偶爾還能看見毛孩們在戶外草地奔跑，天氣好的時候，坐在戶外喝咖啡、吹風、看著田野，療癒感更是加倍
吸貓咖啡重點就是貓咪，比上次來多了很多隻，聽老闆說有幾隻貓咪是來這裡「托嬰」的順便照顧，貓咪們則兼任貓店長
吸貓咖啡除了貓貓外，狗狗也蠻多隻的，上次來就很喜歡這隻阿嬌，很親人，這次來幫她點了碗飯飯，希望你會喜歡喔啾咪
吸貓咖啡菜單
點菜色推薦
銷魂三寶牛肉麵
首先要來推這碗「銷魂三寶牛肉麵」，一般咖啡店怎麼可能會有牛肉麵可以吃，吸貓咖啡就是有，吃正餐的美食還不止這道勒，這碗上桌光是香氣就先收服人心，湯頭色澤紅潤，喝起來濃郁卻不死鹹，慢熬出的湯頭厚實甘甜，入口溫潤，尾韻還會回甘
牛肉切得大塊，燉得軟嫩卻保有嚼感，用筷子輕輕一夾就能分開，配料還有入味的牛肚，蜂巢般的紋理吸滿湯汁，口感彈韌又有層次
麵條則是寬厚有嚼勁的手工麵，吸附湯汁後依然帶勁，從湯到肉到麵，讓人忍不住一口接一口，最後把湯喝到見底，才心滿意足地放下筷子很過癮
南洋咖哩牛肉pizza
大家一起聚餐怎麼能少了披薩呢，主廚自製的金黃餅皮邊緣帶著微微焦香，熱氣裡溢出起司與牛肉的濃郁香味，光用眼睛看就讓人口水直流，餡料給得很大方，牛肉搭配甜椒與洋蔥的清爽點綴，把濃郁滋味拉出層次
牽絲的起司，薄脆中帶點嚼勁的餅皮更是關鍵，支撐著滿滿餡料卻不顯厚重，整個份量十足，非常適合大家一起分享，吃得滿足又過癮
海鮮 pizza
另外一道愛的還有這個「海鮮 Pizza」，金黃的起司烤得微微焦脆，底下鋪滿蝦仁、花枝等海鮮料，咬下去鮮味在嘴裡化開
餅皮厚薄適中，邊緣帶點酥脆，中間則是柔軟帶嚼勁，完美承接住滿滿的餡料，起司的濃郁奶香與海鮮的鹹鮮味交織，讓味道更有層次
馬來媽媽炒麵
這道「馬來媽媽炒麵」是新的菜色，之前來吃沒有，這道一上桌就超有異國風情，鋪著蕉葉的擺盤，麵條炒得乾香入味，鹹中帶點微甜，尾韻還帶著淡淡的辣勁，讓味道更有層次
裡頭加了蝦仁、花枝等配料，海鮮的鮮甜把整體味道提得更鮮明，還有微辣的香氣在舌尖散開，讓人越吃越涮嘴，像是秒飛馬來西亞街邊的小食堂
脆皮巧克力提拉米蘇
這道「脆皮巧克力提拉米蘇」一上桌，絕對是視覺先贏一半，金色鳥籠盛裝，非常有氣氛感，層層擺放甜點，帶點歐式下午茶的浪漫氛圍
最上層那顆提拉米蘇，外層裹著厚厚的巧克力脆皮，一敲開，裡面是柔軟綿密的內餡，微苦與甜交織的滋味讓人瞬間沉醉，上頭還放著一球冰淇淋，冰涼與濃郁交錯
草莓日式生乳酪
另外這道草莓日式生乳酪外觀精緻可愛，一上桌就先被粉嫩的色澤療癒到，乳酪體入口柔滑綿密，帶著草莓自然的酸甜香氣，奶香與果香在嘴裡交織，清爽卻不膩
夢幻巧克力蛋糕
「夢幻巧克力蛋糕」絕對是巧克力控的心頭好！蛋糕層層堆疊，像小山一樣，入口濃郁，甜而不膩，帶點微苦的可可平衡了整體味道，口感上是鬆軟與濃厚並存，苦與甜在舌尖交織
抹茶奶蓋＋自製椪糖
漸層的抹茶與白色奶蓋堆疊成柔和的色彩，抿一口，濃厚的抹茶香氣先鋪滿口腔，帶著微微苦韻，隨後是奶蓋的香甜與綿密，把整體味道柔和下來
最有趣的亮點就是那串烤棉花糖，外層微焦脆、內裡仍保有軟糯口感，單吃有點像小時候露營時的回憶，搭著椪糖，脆口中帶著焦糖的香甜，喜歡屬於自己的午茶小宇宙
玫瑰烤奶
這杯「玫瑰烤奶」根本是冬日午後的療癒代表作。柔和的奶香伴著玫瑰花香，第一口就讓人心都暖了
奶泡綿密細緻，上頭灑滿玫瑰花瓣與花蕾，視覺上就像一朵開在杯中的花。喝起來香氣層次豐富，紅茶的微苦與牛奶的滑順恰到好處，再帶出玫瑰淡淡的花香與甜韻，尾韻清新不膩
毛小孩的美食！寵物也能和我們一起享受美食
咖啡館更有專屬毛孩餐點，從雞肉丸、牛排到鮮食蛋糕，讓寵物也能像主人一樣被好好款待
寵物鮮食餐-黃金牛肉炒飯
飛機造型的餐盤，乍看是給小朋友吃的兒童餐，嘿嘿這個其實是給毛小孩的毛孩餐喔，非常的精緻，毛孩也能一起享受美食
寵物鮮食餐-我也要吃牛排
這個牛排是不是看起來也很美味呀，沒錯這也是給毛孩吃的喔，非常多塊大型犬一下下就嗑光光了
寵物鮮食餐-毛小孩蛋糕
不要哭哭啦這塊就是你的囉！瞧瞧這精緻的蛋糕，也是為毛孩專門訂製的，不注意真的會當作人吃的耶，毛小孩來這超幸福的
如果要用一句話來形容「吸貓咖啡」，我會說它是一間超有特色的寵物友善餐廳＋民宿，氛圍好、餐點也有水準，但還是有些小細節要注意。
先說優點好了：最大亮點絕對是環境跟氛圍！整棟白色建築坐落在稻田中，大片落地窗把綠意都收進來，用餐的同時還能看貓咪跳上桌邊撒嬌、狗狗在腳邊繞來繞去，療癒感爆表
而且樓上還有寵物友善民宿，帶毛孩來不用擔心找不到住宿，樓下就能吃飯喝咖啡，樓上直接休息，對主人跟毛小孩來說都超方便
餐點部分不只是打卡好看而已，像銷魂三寶牛肉麵、Pizza、馬來媽媽炒麵都頗有特色，而且正餐來也都吃得飽，不是只有甜點而已，甜點飲品更是用心，有鳥籠下午茶甜點（我覺得這樣稱呼更吸睛）、抹茶奶蓋搭棉花糖，質感滿滿
缺點的部分，就是熱門時段真的很容易客滿，最好提前訂位；再來因為是寵物友善環境，難免會有狗狗吠叫或毛髮掉落的情況，對比較在意清潔或想要安靜用餐的人，可能會稍微扣分
總結來說，如果你本身愛貓愛狗，又想找個能放鬆、拍照、吃東西一次滿足的地方，吸貓咖啡真的很值得一去；但如果你追求的是完全安靜、無毛孩干擾的用餐環境，這裡可能就不是你的菜喔。
吸貓咖啡館
地址：262台灣宜蘭縣礁溪鄉三路113號
電話：0956333742
時間：11:00–17:00 週二三四公休
停車：有免費停車場
文章來源：卡夫卡愛旅行
