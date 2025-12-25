坐擁愛河灣海景！ 高雄新商場如「釜山咖啡廳」夯爆

高雄市 / 綜合報導

位在高雄流行音樂中心，珊瑚礁群有新商場，今（25）日放假日，很多民眾都來朝聖，過耶誕節，最大亮點，就是可以坐在裏頭欣賞絕美海景，不少人都說很像韓國釜山咖啡廳，十分愜意，現場還有樂團表演、市集，和耶誕樹等等，吸引遊客湧入高流周邊，現場超級熱鬧，不過有人開車來，說繞好幾圈才能找到車位，而附近的機車停車格，也幾乎都被停滿，找車位的話，得靠運氣。

新百貨高雄海景商場新開幕，湧入好多民眾，大家放假都來朝聖，最大亮點，就是這個絕美海景，海景，一眼望過去，藍天白雲搭配海景，就在眼前，來杯咖啡或甜點，可說是一大享受。

有人說很像韓國釜山的咖啡廳，也特別跑來打卡，鏡頭換到另一邊窗邊座位，更能直接看到，高流的耶誕樹，民眾說：「從嘉義來，很漂亮，所以特地過來，剛剛有跟聖誕樹拍照，那邊咖啡廳要等，待會到位(到號)才可以進去，我們還在排位置。」、「對，就順便走一走，環境很好，吃的好像也都是小有名氣的店，等一會兒，市集逛一逛。」

樂團台上精彩演出，粉絲早早就來卡位，跟著音樂一起動起來，高流耶誕活動，集結多組樂團與音樂人輪番演出，每場都吸引滿滿人潮，逛街聽團打卡聖誕樹，還有市集可以逛，旁邊停車場機車位幾乎停滿，找車位得靠運氣。

民眾說：「滿方便的，就先下來，然後等一下要往前停。」、「我開車過來的，車位不好找，繞了好幾圈才找到。」高流珊瑚礁群，滿滿活動，吸引民眾遊客來過耶誕節，欣賞港都海景看表演。

