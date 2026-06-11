坐擁抖音130萬粉絲！性感女星快閃信義區 吐爆紅內心話「人生沒有標準答案」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

新人郁欣Ivy坐擁抖音130萬粉絲、Instagram超過60萬追蹤，推出第二首全新單曲〈你現在一樣快樂嗎〉，她日前於信義區舉辦快閃活動，以新歌熱舞演出吸引上百位粉絲到場支持，現場擠得水洩不通，向來寵粉的她也特別留下來與歌迷一一合照、互動，感謝大家一路以來的支持，也讓她逐漸感受到身為歌手的真實存在感。

郁欣推出新歌〈你現在一樣快樂嗎〉。（圖／KTJ Holding提供）

歌曲〈你現在一樣快樂嗎〉呈現出郁欣更貼近內心、更真實的一面，歌曲描寫自我懷疑與成長之間的拉扯，從想逃離目光與期待，到即使帶著不安，也依然選擇奔向夢想的勇氣。郁欣坦言，這首歌像是一封寫給未來自己的信，也記錄著成長路上與自己對話的心情，她希望透過這首歌提醒每個仍努力向前的人，在追逐夢想的路上別忘了最初的熱愛與快樂，因為人生沒有標準答案，願意親身感受這一切的你，本身就是答案。

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郁欣快閃信義區，吸引百名粉絲到場。（圖／KTJ Holding提供）

回顧正式出道後的第一個月，郁欣坦言生活其實沒有太大的改變，但當作品真正上線後，才發現原來有這麼多人正在聽自己的音樂、關注自己的成長。她笑說，最近偶爾會在街上聽見自己的歌曲播放，那種感覺非常奇妙，讓她慢慢有了身為歌手的真實感，野透露，過去被認出來時，多半是因為社群內容，但最近則經常有人直接對她說：「我很喜歡你的歌！」讓她感受到完全不同的感動。

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