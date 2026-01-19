坐擁象山日出美景 阿里山隙頂「璦勒芬莊園」 打造高山住宿新指標

▲位於嘉義阿里山公路沿線、隙頂地區最新開幕的景觀民宿「璦勒芬莊園」，去年試營運階段，便憑藉得天獨厚的山景視野、全新完善的硬體設備與細膩貼心的服務，迅速在旅人之間累積口碑。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／嘉義 報導】阿里山旅遊再添亮點。位於嘉義阿里山公路沿線、隙頂地區最新開幕的景觀民宿「璦勒芬莊園」，去年試營運階段，便憑藉得天獨厚的山景視野、全新完善的硬體設備與細膩貼心的服務，迅速在旅人之間累積口碑，成為近期備受關注的阿里山住宿推薦新星，也被旅遊業者視為隙頂住宿的新指標。

▲民宿主人黃昶豪表示，莊園正對隙頂著名地標「象山」，擁有最佳觀賞角度，因此特別取名為「璦勒芬」。（圖／記者蘇彩娥攝）

璦勒芬莊園隱身於山麓茶園之間，嶄新的建築與周圍自然景觀和諧共融。民宿主人黃昶豪表示，莊園正對隙頂著名地標「象山」，擁有最佳觀賞角度，因此特別取名為「璦勒芬」，靈感來自英文 Elephant（大象），象徵穩重、守護與自然力量，也巧妙呼應眼前壯闊的象山山景。

▲主廚為每位住客精心準備的下午茶點心，讓旅人在雲霧與山色陪伴下，享受悠閒片刻。（圖／記者蘇彩娥攝）

從莊園廣場一眼望去，阿里山層層疊疊的山巒毫無保留地映入眼簾，清晨雲霧繚繞、午後山嵐流轉，讓人一踏入便不自覺放慢腳步，沉浸在高山特有的清新氣息之中。這樣的景觀條件，也使璦勒芬莊園成為許多旅人規劃阿里山深度旅遊、隙頂住宿時的重要選擇。

▲全館共規劃七間雙人房與兩間四人家庭房，所有房型皆為景觀房。（圖／記者蘇彩娥攝）

「璦勒芬莊園民宿」為全新落成的四層樓電梯景觀民宿，空間規劃兼具質感與實用性。一樓設有接待大廳與泡茶休憩區，提供旅人交流與放鬆的場域；二、三樓為住宿樓層；四樓頂樓則整合觀景平台、無邊際戲水池、下午茶、早餐用餐區與多項公共設施，成為全館最受歡迎的空間。

▲璦勒芬莊園鄰近隙頂象山觀景台，前往阿里山熱門景點相當便利。（圖／記者蘇彩娥攝）

全館共規劃七間雙人房與兩間四人家庭房，所有房型皆為景觀房，並貼心配置浴缸，讓旅人在群山環繞下享受泡澡的療癒時光。房內設備也展現高規格誠意，包括大型液晶電視、OASIS 瞬熱製冷濾淨飲水機、Marshall 藍牙喇叭、Dyson 吹風機，並提供浴袍、小點心與茶包，處處可見對細節的重視。

璦勒芬莊園的一大亮點，莫過於頂樓的景觀設施。民宿坐落於隙頂一帶制高點，頂樓宛如專屬旅人的觀景台，視野毫無遮蔽，180度環抱阿里山山景。正前方的隙頂象山在晨光與雲霧交織下，宛如一幅流動的山林畫作，令人屏息。

這裡同時也是欣賞阿里山日出與隙頂日出的絕佳地點。每一個房間只要拉開窗簾，在清晨時分，就可看見太陽自象山背後緩緩升起，金色光芒灑落整片山谷的景色。許多旅人為了這一刻，願意早起守候，也為阿里山之旅留下最難忘的回憶。

頂樓除了觀景台外，還設有景觀戲水池與三溫暖設施，入住旅客可在山景環繞中放鬆身心。下午時段，民宿更貼心提供主廚為每位住客精心準備的下午茶點心，讓旅人在雲霧與山色陪伴下，享受悠閒片刻。

早餐用餐空間同樣規劃於頂樓。清晨坐在窗邊，一邊享用早餐、一邊遠眺雲霧繚繞的隙頂象山與阿里山群峰，彷彿將整趟阿里山旅遊的精華盡收眼底。室內另設有靜謐休憩區，擺放按摩椅與大片觀景窗，讓旅人即使待在室內，也能盡覽180度無遮蔽山景，天冷時管家還會在壁爐生火取暖，更有一番情趣。

餐飲部分，早餐採自助式供應，有一台自動煎蛋機，客人可以自己操作選擇荷包蛋的熟度，相當受歡迎。而特別的是還有配置一台全自動咖啡機與沖茶機，入住期間可無限享用莊園自家的阿里山咖啡，以及生力農場招牌紅茶與奶茶，包括拿鐵、卡布奇諾、阿里山蜜香紅茶、蜜香紅茶拿鐵、甘薑蜜紅茶、甘薑紅茶拿鐵等多樣選擇。冰箱內更備有多款啤酒、鮮奶茶、豆漿、果汁等飲品，入住期間不限時段自由取用，為住宿體驗增添溫度。

璦勒芬莊園鄰近隙頂象山觀景台，前往阿里山熱門景點相當便利。距離著名的「二延平步道」也不遠，特別是在秋冬雲海季節，清晨登上步道，雲霧翻湧於群山之間，宛如置身仙境，是阿里山旅遊中最令人嚮往的經典畫面。

隨著璦勒芬莊園的加入，阿里山隙頂地區的住宿選擇再升級。結合自然景觀、完善設施與細膩服務，這間新興景觀民宿不僅滿足旅人對舒適與質感的期待，也為阿里山觀光注入嶄新能量，成為近期不可錯過的阿里山住宿新亮點。

