坐擁金山卻在垃圾桶覓食！ 胡采蘋揭委內瑞拉慘況：70%人陷飢餓地獄

美軍近日閃電逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），引發國際法律正當性的論戰。對此，財經網美胡采蘋今（4日）在臉書發出長文，痛批那些平時不關心委國人權、此刻卻大談國際秩序的人是「廉價的正義之士」。她揭露委國在「石油國有化」與左翼大撒幣政策下的崩壞現狀：有70%的人處於飢餓狀態、全國人民平均減重超過10公斤，小孩甚至得跟野狗搶食垃圾桶。

守著石油卻渴死在沙漠：人均瘦掉 11 公斤的悲劇

胡采蘋指出，委內瑞拉擁有全球最大的石油儲藏量，卻活成了一個殘酷的寓言：如同一個戴滿珠寶的人渴死在沙漠。目前委國有70%的人處於飢餓狀態，路邊垃圾桶甚至輪不到野狗覓食，因為小孩早已翻過一遍又一遍。

根據調查，2016年委國人平均體重下降8.7公斤，2017年更進一步下降3至11公斤。在馬杜洛執政的13年間，2,700萬人口中竟有超過700萬人逃離家園，「每4個人就有1個跑掉」，這是一個國家崩潰的最直接證明。

致命的「石油國有化」：技術差的統治技術強的

回溯委國敗亡的根源，胡采蘋分析，2007年強人查維茲推動「石油國有化」，強行徵收外資股權，這就像「台積電亞利桑那廠被宣布併入英特爾，還要當小股東，你不服就滾」。這種「技術差的統治技術強的」模式，導致技術斷層，讓委內瑞拉錯失了頁岩油與低硫化等關鍵技術研發，資金全被挪去應付政府的大撒幣。

天堂變地獄：大撒幣政策摧毀生產力

查維茲當年靠著石油稅在國內大發紅包，「普發2萬、5萬，大家都開心得不想工作」，同時還進行農業國有化與限制物價。胡采蘋犀利反問：「天堂裡誰要種田？」當農產品價格被壓低到不敷成本，生產力徹底瓦解。

當2014年油價大跌，這個失去生產力、全國吃石油老本的國家隨即崩盤，GDP萎縮程度遠超蘇聯解體與美國大蕭條，甚至出現「負油價」慘況，抱著金山銀山的委內瑞拉，就此淪為地獄。

正義的批判：誰有資格談國際正當性？

面對馬杜洛被捕，馬杜洛雖號稱有800萬預備役，但現實是百姓在街頭慶祝。胡采蘋對那些質疑川普行動正當性的人發出重砲：「如果你從來不曾關心過委內瑞拉的長期飢餓，從未發出一點不平之鳴，你現在怎麼能這麼大義凜然、廉價地站出來當國際秩序的鬥士？」

她最後感嘆，屎都是別人在吃，垃圾都是別人在收拾，那些現成的「正義之士」根本不關心委內瑞拉，只是在消費這場悲劇。

