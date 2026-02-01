坐擁1億卻像活在地獄！老翁退休半年因「1心態」崩潰：有錢才是痛苦開始

財經中心／王文承報導

一名65歲男子，明明擁有1億日圓存款，卻在退休短短半年後陷入嚴重低潮，甚至形容自己的生活「每天都像活在地獄」。（示意圖／PIXABAY）

不少人以為，只要存夠錢、退休金無虞，退休生活自然能過得輕鬆愜意。然而現實卻不一定如此。日本就有一名65歲男子，明明擁有1億日圓（約新台幣2100萬元）存款、名下無房貸，每月還能領取24萬日圓（約新台幣5萬元）退休金，卻在退休短短半年後陷入嚴重低潮，甚至形容自己的生活「每天都像活在地獄」。

老翁擁1億卻因1心態崩潰：有錢是痛苦開始



根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，這名A先生在職涯期間憑藉專業能力與豐富經驗，一路順利克服工作上的各種挑戰，原以為退休後能好好享受人生，沒想到真正的難題卻在離開職場後才浮現。

A先生過去將大半人生投注在工作上，退休前幾乎沒有培養任何嗜好。剛退休時，他一度享受不用上班的悠閒，但很快便對「什麼事都不用做」的日子感到空虛與無聊。更讓他痛苦的是，每當想到要動用辛苦存下來的1億日圓存款，就會產生強烈焦慮，深怕一不小心就把錢花錯、花光。

為了擺脫壓力，A先生向理財專家求助。他坦言：「我有的是錢和時間，卻不知道該怎麼用，心裡非常不舒服。不花錢覺得空虛，花錢又覺得浪費，真的每天都像活在地獄。」

他進一步說明，退休後每月生活支出約30萬日圓（約新台幣6.3萬元），目前養老金可支應24萬日圓，等到68歲後，退休金還會提高至每月29萬日圓（約新台幣6萬元）。從數字來看，生活其實並無太大壓力，但「不能亂花錢」的心理枷鎖，卻讓他始終無法安心過日子。

對此，理財專家建議他換個角度思考，先與妻子一起列出「餘生想完成的事情」，暫時不必考慮金錢或現實限制，只要把願望寫下來即可，例如替孫子準備升學禮物、規劃固定的每週活動、安排旅行等，並為每項目標設定大致的時間與預算。

起初，A先生對這項建議感到相當困惑，但實際動筆後卻越寫越起勁，清單內容不斷增加，最後竟列出數十項人生計畫，讓他忍不住笑說：「看來以後反而要忙起來了。」

接著，專家依照清單內容，為A先生模擬未來可能的支出，包括旅遊、日常生活、房屋修繕、醫療與長照費用，以及對子孫的金錢支援與遺產分配，並替每一項目設定支出上限，讓金流變得清楚可控。

經過完整規劃後，A先生預估晚年仍可留下約1650萬日圓（約新台幣346萬元）的餘額。雖然存款數字縮水，但他卻重新找回生活重心，不再被焦慮與空虛吞噬。

專家也提醒，若等到退休後才開始思考「接下來的人生要怎麼過」，往往已經太晚。想要順利開啟第二人生，最好在退休前就提前規劃，逐步為生活設定目標與節奏，才能真正安心、自在地迎接晚年。

