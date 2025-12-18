坐擁1億資產！退休部長誤判「2情勢」淚崩 晚年慘求昔下屬：讓我打工

財經中心／王文承報導

一名男子在擁有高達1.2億日圓資產的情況下選擇提前退休，沒想到短短一年內，因誤判通膨趨勢與年金制度，不得不放下身段，向昔日下屬低頭尋求「打工機會」。（示意圖／資料照）

許多人努力存錢，目標就是能提早退休，認為只要累積足夠資產，晚年便能無憂無慮，但往往卻忽略突如其來的狀況，導致面臨破產，甚至晚年淪為打工仔。然而，日本卻出現一個令人警醒的案例，一名58歲男子在擁有高達1.2億日圓資產的情況下選擇提前退休，沒想到短短一年內，因誤判通膨趨勢與年金制度，資產加速流失，最終不得不放下身段，向昔日下屬低頭尋求「打工機會」。

退休部長誤判2情勢求昔下屬：讓我打工



根據《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京的58歲男子小山和廣（化名），過去在一家上市公司服務超過30年，最後3年更擔任部長級主管。他於2022年、55歲時選擇提前退休，正式展開所謂的「半退休人生」。

退休當下，小山盤點自身財務狀況：退休金約3000萬日圓（約新台幣600萬元），加上股票、投資信託等金融資產，總資產高達1.2億日圓（約新台幣2410萬元）。坊間長期流傳「退休後需要1億日圓」的說法，讓他深信這筆資產足以支撐生活至少10年，撐到年金開始發放，因此對未來充滿信心。

然而，退休生活的蜜月期很快結束。因時間變多，小山的外食、旅遊與購物頻率明顯上升，原本設定每月20萬日圓（約新台幣4萬元）的生活費預算，實際支出卻經常飆升至30萬日圓（約新台幣6萬元）。

雪上加霜的是，2023至2024年間全球通膨升溫，日本物價與能源價格齊漲，加上政府終止電費補助，使家庭支出進一步惡化。同時，他高度依賴的美國股票與基金投資遭遇市場震盪，帳面資產隨行情劇烈縮水，心理壓力也隨之倍增，「錢真的夠用嗎？」成了他每天揮之不去的焦慮。

真正讓小山「誤判全局」的，則是對年金制度的錯誤理解。他在職期間一直以為自己60歲即可領取「特別支給的厚生年金」，直到退休後深入查證，才驚覺必須等到65歲才能正式請領。面對資產持續流失、年金卻遙遙無期，小山坦言：「每次打開證券帳戶，看見餘額下降，心悸到幾乎喘不過氣。」

為了止血，他在退休僅一年後，被迫聯繫前公司下屬求職。「我打電話問他：『有沒有短時間的工作？就算只是打工也好，請僱用我……』說實話，那一刻真的非常丟臉。」他無奈回憶。

最終，前公司安排他以兼職助理身分回鍋，每週上班3天，時薪僅1300日圓（約新台幣260元），月收入甚至不到10萬日圓（約新台幣2萬元）。他感嘆，原本想像中精彩自在的第二人生，如今卻成了靠打工勉強維生的現實。

