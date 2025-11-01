坐擁2100萬、月領5萬退休俸！65歲翁半年崩潰：有錢有閒卻「活在地獄」

財經中心／程正邦報導

退休準備需即早啟動，分紅保單讓保戶享有基本壽險保障之餘，還有機會能分享保險公司經營分紅保單所產生的盈餘，是長期規劃的好選擇。（示意圖／PIXABAY）

許多人夢寐以求的「財富自由」生活，卻成了日本一位65歲退休人士的夢魘。根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，這位代號A先生的退休人士，在告別職場時擁有約1億日圓（折合約新台幣2100萬元）的豐厚存款，且無房貸壓力。更令人羨慕的是，他每月還能領取24萬日圓（約新台幣5萬元）的穩定退休金。然而，才剛卸下工作重擔短短六個月，A先生就陷入了嚴重的情緒低谷，向理財顧問求助時，他自述「每日如同身處煉獄」。

工作狂「躺平」後遺症：空虛與對「花錢」的焦慮

A先生在職場上曾是意氣風發的專業人士，但長期以來，他將所有精力投入事業，養成了「工作狂」和極度節儉的習慣。退休後，他缺乏個人嗜好或興趣來填補空缺，起初的悠閒很快被「無所事事」的空虛感取代。

他向理財顧問坦言，壓力的根源不在於缺錢，而在於「不知如何善用」金錢與時間：「什麼都不做覺得空虛，花錢又覺得浪費，每天都像活在地獄。」

儘管理財顧問分析，A先生每月開銷約30萬日圓，即使與每月退休金收入24萬日圓有小額缺口，其龐大存款足以應付至百歲，且68歲後夫婦倆的退休金還會增加，財務上綽綽有餘。然而，長年累積的「不能亂花錢」觀念，讓他潛意識裡對動用積蓄感到巨大的焦慮與罪惡感。

許多工作狂退休後有錢有閒，但生活失去重心，覺得活在人間地獄（示意圖））

專家開立「心願清單」藥方：規劃時間比規劃錢更重要

為了解決A先生的「富裕焦慮」（Affluenza），理財規劃師採取了突破性的做法，建議A先生與妻子共同列出「餘生期盼完成的清單」，暫時拋開金錢和現實條件的顧慮，將所有想做的事情列出來，從旅遊到學習新事物。隨後，再為每一項心願訂定時間表與預算，並模擬旅遊、房屋修繕、醫療照護、贈與子孫乃至遺產分配等各類預期開銷，設定支出上限。

透過這項周密的「第二次人生行動計畫」，A先生的存款雖然規劃了用於人生的開銷（約剩1650萬日圓），但他卻重新找回了生活重心與目標感，擺脫了空虛和焦慮。

理財專家總結，A先生的案例提醒所有準退休族群：成功的退休生活，金錢只是基礎，關鍵在於「心靈規劃」。如果等到退休後才開始規劃，往往會因為失去工作重心而感到迷茫。應及早制定明確的財務與生活藍圖，才能真正安享高品質的晚年生活。

