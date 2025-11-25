坐擁3千萬存款！他因老同事1句話點燃貪念 2年賠掉一輩子積蓄

財經中心／王文承報導

崩潰,宅男,可憐,孤單,單身狗,心碎（示意圖／翻攝自pixabay）

不少人相信身邊的同事、朋友，直到被騙得一無所有，才後悔莫及。日本一名男子金山昇（化名）在銀行工作了 35 年，年收入達1200萬日圓（約264萬元新台幣），累積了3000萬日圓（約660萬元新台幣）的存款，原以為加上企業年金與妻子的年金，能夠安穩度過退休生活，然而，一場錯誤的投資決策，卻讓他陷入財務危機。

他因老同事1句話點燃貪念 賠掉一輩子存款



根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，64歲的金山昇在退休初期原本過著高消費、高支出的美好生活，還能定期參加高爾夫球聚會。直到某一天，他遇到一位開著名車來訪的前同事，對方大談投資獲利和夏威夷別墅的奢華生活，讓他羨慕不已。

廣告 廣告

前同事隨後鼓勵他嘗試投資，並半開玩笑地說：「身為銀行員，你的投資眼光應該不在話下吧？」這番話點燃了金山昇讓退休資金增值的貪念。

金山昇最終聽從建議，投入了「公寓包租」投資。他拿出2188萬日圓的退休金，再貸款3000萬日圓，購買了一間公寓，並將物業管理全權交由前同事的公司負責，對方還承諾保障90%的租金收益。

金山昇起初認為這種投資穩定無風險，既無須擔心空屋問題，也不必親自管理，怎料，半年後，前同事突然通知他已經跳槽，讓他頓時失去可諮詢的對象。更糟的是，2年後，包租公司竟單方面宣布將租金下調10％，與當初的承諾嚴重不符。

這時，金山昇才驚覺，根據《借地借家法》，包租合約並非能隨意解除，甚至可能需支付「高額退租費」。再加上他長期習慣高消費，導致原本準備好的退休存款大幅縮水，因錯誤的投資決策而瀕臨破產危機。

更多三立新聞網報導

他問若實施「週休三日」公務員跟進？一票人秒潑冷水：這1方案應更好

晶片供不應求！台積電加碼投9千億元「建3座2奈米廠」 落腳地點曝光

中日航班腰斬！小粉紅嚇傻趕緊回國跪舔習近平 擠爆機場狼狽模樣曝

黑五血拚前必看！好市多9大最雷商品曝光 這1肉品硬如狗糧

