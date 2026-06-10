坐擁3100萬豪宅也焦慮！75歲貴婦5年燒光半數存款 晚年危機浮現
豪宅、遺產、穩定年金收入，看似擁有許多人夢寐以求的退休生活，卻不代表晚年就能高枕無憂。日本一名75歲婦人名下擁有市值約1.5億日圓（約新台幣3100萬元）的豪宅，丈夫過世後也留下約5000萬日圓（約新台幣1030萬元）金融資產，但短短5年間，存款竟大幅縮水至2200萬日圓（約新台幣454萬元）。根據日本《THE GOLD ONLINE》報導，她如今最擔心的不是日常開銷，而是未來若需要醫療照護或入住養老機構，恐怕難以負擔龐大支出。
報導指出，現年75歲的美智子（化名）居住在東京高級住宅區，丈夫生前是大型企業高階主管，夫妻長年住在一棟占地約80坪的獨棟住宅內，房產價值超過1.5億日圓。5年前丈夫因病離世後，美智子完成喪葬、繼承及墓園等相關事宜，最終保有約5000萬日圓金融資產。當時她認為自己有房、有存款，加上每月固定年金收入，未來生活應該不必為錢煩惱。
然而丈夫離世後，美智子並未改變原有生活習慣。目前她每月領取的年金及遺屬年金合計約24萬日圓（約新台幣5萬元），但每月支出卻經常超過40萬日圓（約新台幣8.2萬元）。除了日常生活開銷外，她仍維持過去的消費模式，包括百貨公司購物、美容保養、添購服飾，以及替4名孫子準備升學、結婚及各種節慶禮金。更重要的是，她與認識超過半世紀的好友們仍保持密切往來，經常相約到高級飯店享用午餐、下午茶、欣賞舞台劇或安排旅行。
美智子坦言，身邊好友的丈夫不是醫師就是企業經營者，大家多年來維持相似的生活水準，她實在難以開口說自己經濟壓力逐漸增加，更不願突然退出聚會或大幅改變生活模式。也因為如此，即使每個月都有十多萬日圓的收支缺口，她仍選擇動用存款補足不足部分。光是這筆差額，每年就會消耗超過200萬日圓（約新台幣41萬元）資產。
真正加速資產縮水的，則是接踵而來的大筆支出。由於房屋屋齡已超過30年，美智子近年陸續進行外牆整修、屋頂防水工程及衛浴設備更新，相關費用高達約600萬日圓（約新台幣124萬元）。此外，丈夫的法事、墓園維護費，以及孫子升學、結婚與生活補助等支出，也持續增加。疫情結束後，她與好友恢復國內外旅遊行程，高級旅館住宿及觀劇旅行等花費同樣不低，種種開銷累積下來，讓原本5000萬日圓的金融資產在短短5年間縮水至約2200萬日圓。
雖然2200萬日圓看似仍是一筆不小的數字，但美智子心中的不安卻愈來愈強烈。她坦言，自己目前身體健康尚可，但未來若需要長照服務、聘請看護，甚至入住養老機構，勢必需要更龐大的資金。長子曾建議她出售老宅，搬到管理較方便、維護成本較低的公寓居住，但她始終無法接受。「這棟房子裡有我和丈夫數十年的回憶，我捨不得離開。」
報導分析，美智子的情況正是典型的「House Rich, Cash Poor（房產富有、現金貧窮）」現象。表面上擁有高價值不動產與數千萬資產，但手中的現金卻持續流失。專家指出，退休理財最重要的並非資產總額，而是每月收支能否維持平衡。即使坐擁豪宅，只要支出長期高於收入，再加上修繕、醫療及照護等大型開銷不斷增加，資產消耗速度往往遠超過想像。而對許多長者來說，最難割捨的其實不是房子本身，而是多年建立的人際關係、生活習慣與情感寄託，這也成為不少人無法及時調整退休規劃的重要原因。
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