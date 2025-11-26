坐擁3500萬退休金！男聽信海外1投資血本無歸 過世後妻生活超悽涼

財經中心／王文承報導

一名男子退休時擁有3500萬日圓資產，卻因奢侈生活、投資詐騙及高額醫療費用，不到十年就耗盡積蓄。男子過世後，妻子僅能依靠年金維持生活。（示意圖／資料照）

許多人辛苦一輩子存下財富，就是希望退休後能享受安穩晚年生活。但若缺乏理財規劃、揮霍過度，或輕信來路不明的投資建議，可能在退休短短數年就面臨財務困境。日本一名六旬男子退休時擁有3500萬日圓（約新台幣705萬元）資產，本以為能與妻子安穩度過晚年，卻因奢侈生活、投資詐騙及高額醫療費用，不到十年就耗盡積蓄。男子過世後，妻子僅能依靠每月13萬日圓（約新台幣2.6萬元）的年金維持生活，生活水準接近低收入戶。

廣告 廣告

退休男聽信海外1投資血本無歸



根據《THE GOLD ONLINE》報導，該名男子化名「安田崇」，生前任職大型製造業，年薪曾高達900萬日圓。60歲退休時，他擁有1500萬日圓存款與2000萬日圓退休金，加上妻子繼承的房產、無房貸壓力，外界曾認為他是「理想退休」的典範。

然而，安田的退休生活卻暗藏隱憂。他選擇不再工作，而是積極享受人生，頻繁打高爾夫、購買進口車、翻修住宅，開銷遠超退休前的生活水平。更嚴重的是，他受網友慫恿投資海外房產，投入1200萬日圓，結果血本無歸。等到65歲開始領年金時，他手上的金融資產僅剩500萬日圓。

雖然夫妻每月仍可領取約28萬日圓年金，但安田忽略潛在風險。66歲時他被診斷出肺癌，兩年的治療費迅速耗光剩餘存款。他生前誤信「高額療養費制度」足以應付疾病，並未投保醫療險或癌症險，最終病逝時，存摺僅剩50萬日圓（約新台幣10萬元）。妻子奈美子打開存摺後驚覺積蓄耗盡，只能辦最簡單的火葬儀式，無法舉辦告別式。

如今，奈美子僅靠國民年金與遺屬年金，每月約13萬日圓度日。雖然兩名女兒願意幫忙，但老宅維修、日常支出及未來不確定性仍讓她生活拮据，也提醒退休族群，晚年理財規劃與風險管理不可忽視。

更多三立新聞網報導

瑞幸咖啡進軍台灣 竟意外牽扯到于朦朧案！代言人是這兇手 眾人抵制

脆特搜／她買1物被罵！網列23條拜金女之亂清單 眾人看傻：霸道羅漢腳

台積老將羅唯仁出走英特爾！2奈米機密恐曝 童子賢說重話了

保全新面孔竟23歲！他傻眼喊白念4年書了 一票人揭真相：這工作超香

