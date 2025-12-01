坐擁5000萬！退休回家妻1句震撼彈 男秒跪地40年努力全沒了

財經中心／王文承報導

一名男子退休回家，妻子卻冷冷地說：「我們離婚吧」，桌上還放著已經辦好的離婚文件與財產分割表，退休金與資產也隨之減半，晚年的孤單與經濟負擔隨之而來。（示意圖／資料照）

許多人辛苦工作、節衣縮食，只為退休後能享受安穩的晚年生活，卻往往忽略了家庭關係，最終可能導致婚姻破裂、財產被分走一半，晚年孤獨與經濟壓力隨之而來。日本一名60歲男子三浦浩（化名）便是如此。退休當天，他在同事的鮮花與掌聲中風光離職，然而一回到家，妻子卻冷冷地說：「我們離婚吧」，桌上還放著已經辦好的離婚文件與財產分割表。原本的幸福退休生活瞬間破碎，退休金與資產也隨之減半，晚年的孤單與經濟負擔隨之而來。

男擁5000萬 妻1句震撼彈40年努力全沒了



根據《THE GOLD ONLINE》報導，三浦浩大學畢業後進入一家大公司，服務近40年，最後升任部門經理。退休時，他擁有2500萬日圓（約新台幣500萬）的退休金，以及1500萬日圓（約新台幣300萬）的固定養老金，再加上平日存款與股票，總資產達5000萬日圓，並透過再就業制度找到年薪400萬日圓（約新台幣80萬）的工作。三浦原以為這足以保障退休生活，甚至計畫與妻子泡溫泉、享受美食小確幸。

然而，退休當天回到家，他卻感受到異常冷清的氣氛。妻子平靜地說：「歡迎回家，謝謝你多年辛勤付出，但我想和你談談。我們離婚吧。」三浦愣在原地，眼前是離婚文件、律師名片與財產分割備忘錄。妻子表示，她並非因為不滿三浦，而是感覺多年來的婚姻已失去意義，忍耐已久。

三浦回想過去，他與妻子的價值觀、生活方式與育兒理念存在分歧，缺乏真正的交流，這些年積累的矛盾最終使婚姻走到盡頭。法律上婚後財產為共同財產，妻子最終分得2500萬日圓。

雖然三浦仍有房貸要還，但他承諾工作到65歲，之後每月仍能領取15萬日圓退休金。然而，再婚希望渺茫，晚年的孤獨、經濟壓力以及健康和照護的問題也隨之而來。四十年的辛苦奮鬥後，他心中湧起無限空虛，不禁自問：「我這麼努力，到底是為了什麼？」

