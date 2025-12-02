坐擁7500萬資產！富爸因兒1舉動淚崩 晚年生活只剩遺憾
財經中心／王文承報導
許多人以為，只要退休後擁有鉅額財產，就能安享晚年，卻往往忽略了金錢無法彌補的家庭裂痕。78歲的川本隆（化名）擁有約7500萬日圓（約新台幣1500萬），卻因遺產問題與大兒子發生衝突。大兒子曾對他說：「你除了錢就什麼都沒有了？」之後便斷絕了聯繫，從此川本只能過著無人傾訴的獨居生活。
坐擁7千萬資產富爸 因兒1舉動晚年剩遺憾
根據《THE GOLD ONLINE》報導指出，川本隆表示：「到了我這個年紀，最痛苦的莫過於沉默。」他現居東京一間公寓，曾在製造商從事銷售工作多年，退休時擁有超過5000萬日圓（約新台幣1000萬）的資產，包括退休金和儲蓄。退休後，他靠退休金維持穩定生活，並投資信託基金，如今金融資產約為7500萬日圓（約新台幣1500萬）。川本坦言：「如果只看數字，我的生活可能不錯，但我找不到人傾訴心裡的事。」
妻子十年前因病去世，兩個兒子則住在鄉下，一年可能只見一面。近年，他只能從照片中看到孫子。最讓他傷心的是，大兒子曾說：「我不想和你一起生活。」在妻子過世後，他與大兒子因遺產分配產生矛盾。川本回憶：「我以為我們已經平分了，但我的大兒子卻說：『所以你除了錢就什麼都沒有了？』之後我們再也沒有聯繫。」
他曾在兒子生日透過LINE傳訊息，但杳無音訊，新年賀卡也被退回，上面寫著「收件人不詳」。
川本認為，作為父母有責任留下遺產，因此他早早開始積累資產並進行遺產規劃。他諮詢理財規劃師，甚至準備了經過公證的遺囑，也計算過養老院的費用。若說有遺憾，那便是他「沒有努力表達自己的感受」。他坦言：「當我們談退休儲蓄時，我只談計算和安全，但我想，我的大兒子真正想聽到的是我的感受。」
川本指出，遺產與退休規劃不僅要了解法律和稅制，更重要的是與家人溝通。「現在，每當我想到遺產，我都會認真思考。重點不在金額，而是如何溝通與交接。」他感慨：「我真希望當時能多說幾句謝謝，也許這比繼承遺產更重要。」
專家提醒，無論財務準備多麼充足，退休後仍可能面臨人際與情感上的挑戰。即便像川本這樣財務無虞的人，也難免因親子間的誤會和溝通不良而感到遺憾。想要真正安穩幸福地退休，不僅要有財務穩定，更要懂得處理過去的人際關係，珍惜累積的家庭情感。
