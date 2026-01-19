坐月子就像住進藝廊 台中「心月居」打造最美母嬰殿堂

心月居讓新手媽媽坐月子就像住進藝廊。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

雖然台灣新生兒出生人數續創新低，但為提供辛苦的新手媽媽一個不同於一般的產後護理之家，台中「心月居」特地找來知名藝術家曾榮泰規畫全館的美術空間及母嬰繪畫課，並與米其林餐廳聯名推出美味月子餐，全面寵愛媽媽們。

「心月居」董事長黃振豪表示，台中二十床以下的月子中心去年關了五家，目前不到十家，二十床以上的產後護理之家則有三十幾家，他期盼「心月居」不僅是一家提供專業照護的機構，更是一座將名家藝術與產後修復完美融合的「私人藝廊」，因此規畫時創下產後照護產業先例，將藝術美學視為產後心理重建的核心，讓每一位媽咪在藝術的洗禮中優雅轉身。

黃振豪深信，產後女性的情緒調養與周遭環境息息相關，因此特別邀請名畫家曾榮泰為心月居創作專屬藝術畫作「春夜喜雨」，以藝術的生命力為媽咪與寶寶開啟一段美好的修復旅程，漫步於長廊時映入眼簾的不是冰冷的醫療告示，而是觸動心靈的藝術作品，每一幅畫作的選品皆考量到色彩心理學，旨在為產後媽媽緩解焦慮、釋放壓力，將「藝術生活化」的氛圍貫穿全館。

窗外即是台中最受矚目的綠美圖，中央公園與國際會展中心。（記者楊文琳攝）

窗外即是台中最受矚目的建築「綠美圖」，緊鄰中央公園與國際會展中心，讓自然綠意與國際視野成為產後生活背景。並提供醫學中心級的專業護理服務，由資深醫護團隊24小時全天候守護，確保母嬰健康。更攜手昭日堂等多家知名餐廳開發聯名月子餐，讓傳統補身轉變為具備五感享受的精緻餐飲。