坐月子怎麼吃才不發胖？營養師公開六大關鍵

媽媽產後的「坐月子」調養，被視為影響產後恢復與長期健康的重要關鍵。不過，隨著生活型態與健康觀念改變，傳統以大量進補、全酒料理為主的月子飲食，已不完全適合現代產婦，若補過頭，反而可能增加產後肥胖與代謝負擔風險。營養師提醒，現代坐月子應回歸「均衡營養」原則，搭配適度運動，才能補得安心又健康。

傳統月子飲食vs現代月子飲食

臺北市立聯合醫院婦幼院區營養科主任林詠霈指出，過去農業社會中，婦女多從事繁重勞務，體力消耗大，傳統月子飲食因此強調進補與全酒藥膳，以協助恢復元氣；然而現代產婦的生活型態、健康狀況與過去大不相同，若沿用舊有進補方式，容易導致熱量過剩、體重回不去，甚至影響血糖與血脂控制。

林詠霈表示，現代坐月子飲食除了藥膳湯品外，更應重視營養均衡，只要掌握六大原則，就能幫助產婦安心調養、順利恢復體力與體態。

坐月子飲食六大原則

首先是均衡攝取六大類食物。全榖雜糧提供能量，豆魚蛋肉類補充蛋白質，有助組織修復，蔬菜與水果則提供膳食纖維與維生素，促進腸道蠕動與整體代謝。她指出，坐月子期間常見蛋白質攝取過多、蔬果不足的情況，反而不利身體恢復。

第二，避免全酒料理。林詠霈說，酒精雖可引出藥材藥性，對虛寒體質有祛寒效果，但酒精會影響傷口癒合並加重發炎反應，對哺乳中的寶寶也有潛在影響。若產婦想食用米酒料理，建議開蓋燉煮，讓酒精完全揮發；依衛福部建議，哺乳媽媽每日酒精攝取量不宜超過每公斤體重0.5公克，並於食用後至少2小時再哺乳。

第三，減少加工食品攝取。包括速食雞塊、魚丸、臘腸等加工肉品，以及含糖飲料如奶茶、可樂，多為高鹽、高油、高糖食物，容易影響血壓、血糖與血脂控制。此外，加工食品中的無機磷鹽也可能影響鈣質吸收，月子期間應盡量避免。

第四，避免過量咖啡因。咖啡因會透過乳汁傳給嬰兒，可能影響寶寶睡眠與成長。台灣母乳哺育聯合學會建議，哺乳媽媽每日咖啡因攝取量不宜超過300毫克。林詠霈提醒，除咖啡外，紅茶、巧克力與可樂也含咖啡因，選購時應留意標示，並與哺乳時間間隔至少4小時。

第五，增加蔬菜水果攝取量。蔬果富含膳食纖維，可預防便祕，維生素C則有助鐵質吸收與提升免疫力。她指出，哺乳媽媽每日維生素C建議攝取量為140毫克，建議每天至少攝取3份蔬菜與2份水果。

最後是搭配適度運動。林詠霈表示，產後適量活動有助體態恢復，並降低日後罹患代謝症候群與慢性病的風險。國民健康署建議，每天運動至少30分鐘，每次連續10分鐘以上即可，分段進行同樣有效。

林詠霈提醒，每位產婦的體質、健康狀況與飲食習慣不同，若對坐月子飲食或營養補充有疑問，可至婦幼院區飲食指導門診，透過專業營養師提供個別化建議，幫助媽媽們坐好月子，產後更健康、更美麗。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

