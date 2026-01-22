坐月子「全酒料理」影響傷口癒合！建議開蓋燉煮揮發酒精

產後坐月子調養影響媽媽恢復與長期健康，但傳統大量進補與全酒料理已不適合現代產婦，反而可能造成肥胖等問題。臺北市立聯合醫院婦幼院區營養科主任林詠霈提出六大原則。

現代坐月子除了藥膳補湯，更應回歸健康飲食的原則。本圖為婦幼院區提供產婦的月子餐飲食。（圖／臺北市立聯合醫院婦幼院區提供）

過去農業社會婦女長期從事繁重勞務，傳統月子飲食強調進補調養與全酒料理幫助產婦恢復元氣。林詠霈表示，隨著生活型態改變，現代產婦身體狀況已不同於以往，過度進補反而可能造成產後肥胖、代謝負擔等問題，現在坐月子飲食更強調均衡營養的重要性。

林詠霈提出六大原則，首先是均衡攝取六大類食物，全榖雜糧類提供醣類能量，豆魚蛋肉類提供蛋白質可建造修補組織，蔬菜提供膳食纖維與維生素幫助腸道蠕動。坐月子期間常攝取過多蛋白質、蔬果不足，應特別注意均衡搭配使各類營養素相輔相成。

其次應避免全酒料理，雖然酒精可引出藥材藥效，但會影響傷口癒合、加重發炎反應，也會影響寶寶生長發育。林詠霈建議哺乳媽媽若想吃米酒料理應開蓋燉煮讓酒精完全揮發，並依衛福部建議飲用酒精量不宜超過每天每公斤0.5公克，且於食用後2個小時再哺餵母乳。

咖啡因會透過乳汁傳給寶寶，可能影響寶寶睡眠及成長發育。（示意圖／Pexels）

第三是減少加工食物，速食雞塊、魚丸、臘腸等加工食品通常含有較高鹽分及脂肪，含糖飲料也含較多精緻糖類。林詠霈指出，高鹽、高油、高糖食物不利於血糖、血壓及血脂肪控制，加工食物含無機磷鹽類可能影響鈣質吸收，建議月子期間盡量避免。

第四是避免過量咖啡因，咖啡因會透過乳汁傳給寶寶，可能影響寶寶睡眠及成長發育。臺灣母乳哺育聯合學會建議，哺乳媽媽每日咖啡因攝取量以300毫克為上限，市售便利商店熱美式480毫升約240至317毫克，熱拿鐵480毫升約150至226毫克，紅茶、巧克力、可樂等也都含咖啡因，應注意食品標示並間隔4小時後再哺乳。

蔬果富含膳食纖維可促進腸道健康預防便祕，含豐富維生素C可促進鐵質吸收並維持免疫力。（示意圖／Pexels）

第五是增加蔬菜水果攝取，蔬果富含膳食纖維可促進腸道健康預防便祕，含豐富維生素C可促進鐵質吸收並維持免疫力。林詠霈表示，哺乳媽媽每日維生素C攝取量建議為140毫克，比一般成人多40毫克，建議每天至少攝取3份蔬菜、2份水果。

第六是適度運動有助體態恢復，可維持良好體態避免產後肥胖並減少日後罹患代謝症候群或其他慢性病機會。國民健康署建議國人每天運動至少30分鐘，每次連續10分鐘以上即可，分段做也能達到相同效果。

林詠霈提醒，每位產婦健康狀況、體質與飲食習慣皆不相同，若對月子內容或營養補充有疑問，婦幼院區設有飲食指導門診，由專業營養師提供個別化建議，協助媽媽們安心坐月子。

