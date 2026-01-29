坐牢也能談戀愛？花蓮監獄懇親宿舍全曝光 受刑人：夫妻可私密互動

花蓮監獄設有懇親宿舍，提供受刑人與配偶或直系親屬短暫居住。（翻攝Google Maps）

香港籍實況主Toyz（劉偉健）因販售大麻菸彈遭判刑4年2月，2024年5月入獄服刑，近日卻傳出他已在獄中與女星篠崎泫低調完成結婚登記，引發外界好奇，受刑人服刑期間，究竟如何維繫親密關係？事實上，台灣監所早已設有「懇親制度」，其中花蓮監獄的「懇親宿舍」曾被揭密，讓受刑人得以在嚴格規範下，與配偶或直系親屬短暫同住。

受刑人坐牢 還能和另一半相處嗎？

依照法務部矯正署規定，受刑人在執行期間若行狀良好，最近1個月成績分數達9分以上，且符合累進處遇一級資格，即可申請與配偶或直系血親在指定處所同住。原則上每月1次、每次不超過7日，若有特殊事由，經監務委員會決議，得再延長1日至3日。

據《TVBS》報導，花蓮監獄懇親宿舍位於監獄後方，共設有4間，以春、夏、秋、冬為主題。空間不大，但配有床鋪、桌椅、電視與冷氣，整體環境溫馨，與一般舍房明顯不同。除夏季需自付冷氣電費外，其餘僅收取床單清洗費80元。

懇親宿舍能做些什麼？

曾入住的受刑人坦言，能與配偶單獨相處「很雀躍」，有人表示能增進夫妻感情，也有人害羞地說，可以進行屬於夫妻間的私密互動。不過，懇親期間並非完全無人管理，戒護人員仍會在宿舍外戒備，且嚴禁吸菸、飲酒、賭博或持有違禁物品，設備若有損壞也須照價賠償。

至於「獄中結婚」，並非特例。依民法規定，受刑人若無法親赴戶政事務所，只要事前申請並經獄方核准，戶政人員即可進入監所協助辦理登記。

