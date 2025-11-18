坐牢吃大菜、老婆小三隨伺！南部最大詐騙水房頭爽當皇帝 遙控洗錢逾50億

南台灣最大水房首腦、外號「鴨哥」劉秉宏在獄中仍遙控指揮小弟洗錢，短短一年內洗出逾50億元。示意圖。路透社資料照片



南台灣最大詐騙水房首腦「鴨哥」劉秉宏日前因他案入監服刑，不過檢調卻發現劉秉宏坐牢時，不但每天都有人「寄大菜」讓他吃香喝辣，老婆、小三和旗下小弟也每天辦理會見，甚至寫了100多封信指揮小弟如何各立山頭操作水房運作，即使身陷囹圄，仍在短短一年內洗出逾50億元。高雄地檢署今日（11/18）偵結，全案依洗錢等罪嫌起訴劉秉宏等12人。

檢方指出，台中地檢署先前偵辦「九洲博弈」洗錢438億大案後，超過8成金流轉往南部水房，檢調追查後發現「鑫源支付」和「微笑支付」串連泰國和越南的人頭銀行帳戶，洗錢逾50億元，經層層剝開洗錢流向，循線逮捕38歲趙姓男子等人，原本以為只是一般水房頭目，想不到有人因為害怕被羈押，供出幕後最大金主就是現年54歲的「鴨哥」劉秉宏。

檢調追查後發現，先前因他案入監服刑的劉秉宏，入獄後不但每天都有人「寄大菜」讓他吃香喝辣，老婆、小三和旗下小弟也每天辦理會見，藉會客時間接受指示，甚至劉秉宏還利用監所人員無法事先審核書信的漏洞，在獄中一年內就寫了超過100封手寫信，指示小弟如何「各立山頭」、分工操作南部水房，在短短一年內洗出逾50億元。

檢調循線搜索後發現，劉秉宏早已用公司名義，在市區買下商辦大樓，其中一層樓作為水房運作中心，另層樓則裝潢為私人招待所，內部還設置高級KTV包廂、會客空間，用以款待親友及合作夥伴。

警方將趙男等人逮捕後，本來每個人都裝傻想扛罪，沒想到其中一人因害怕被羈押，爆出真正的幕後黑手是鴨哥，後續其他小弟為求減刑，紛紛坦承犯行，一條條供詞逐漸將鴨哥拉進來。鴨哥本人則坦承部分犯行，但否認有收到洗錢所得，不過在大部分小弟都坦承犯案下，仍被檢方偵結起訴。

