坐落於高樓大廈間的「Chanoma」：在日式老宅，品日式甜點
從日本屈指可數的大型樞紐站出來，穿過喧鬧的街道，不遠處竟能遇到如此靜謐的空間，著實令人驚喜。本系列第3篇，作者帶我們走進位於東京池袋的「Chanoma」。
自江戶時代綿延至今的池袋記憶
從喧囂的池袋站西口只需步行約7分鐘，走進一條小巷後，會讓你的腳步不由自主地停下來。在市中心林立的高樓之間，一家被叢密的樹木環繞的古民宅咖啡館出現在眼前。在仿佛穿越到另一個時代的靜謐中，蔥蘢綠色的深處，佇立著一棟近80年歷史的木平房。Chanoma咖啡館，便是一個從這樣一場靜靜的驚喜開始的地方。
這棟建築，是屋主深野弘之的祖父母在二戰後不久建造的住宅。深野家族自江戶時代起便世代居住於此地。入口處至今仍保留著一座木門，它建於江戶末期至明治年間，歷經了關東大地震與東京大空襲並倖存至今，是一處珍貴的遺址。穿過這道古老的木門，便可步入咖啡館。
木門上大大的屋頂讓人印象深刻
首先映入眼簾的是擺放著長凳和桌子的「土間」。再往裡走，便是日式房間的「和室」及簷廊，直至幾年前，屋主深野還居住在這裡。
明亮寬敞的土間，右側是和室
無論選擇在哪裡落座，從大大的窗外撲面而來的都是滿滿的、搖曳的綠意。若想沐浴透過樹葉灑落的陽光，就選坐在土間；若想體味日式古民宅獨有的日陰，那就脫鞋走進和室。咖啡時光是在日光中還是在日陰裡度過，可以憑當天的心情來決定。
讓人靜心而放鬆的榻榻米座位
在和室裡，裝飾著金雲和梅花圖案的隔扇、雪見紙拉門等體現了當年建築特色的構件，都被悉心保留了下來。設有壁龕與地爐的房間，有時會用作茶室，因此摒棄了華麗的裝飾，充滿令人心神舒緩的沉靜氣氛。
裝飾著掛軸和插花的壁龕
注重食材的菜單
咖啡館採用櫃檯點單方式，飲品和甜點需在櫃檯下單。其中尤其受歡迎的當屬「濃郁抹茶凍派」。它選用了愛知縣西尾市老店「葵製茶」的抹茶，用量充足，充分保留了抹茶原有的風味。頂部點綴著帶有薰製烘焙茶香氣的生奶油，為整體口味增添了層次與醇和感。
大受歡迎的「濃郁抹茶凍派」和「焙茶拿鐵」
而作為搭配的飲品，可嘗試選用「焙茶拿鐵」。它將牛奶與焙茶的天然甘甜完美融合在了一起。店長加藤寬笑盈盈地介紹說：「我們選用的焙茶，是輕度烘焙的頭採茶葉，茶葉本身便帶著鮮美與甘甜，所以能讓客人感受到食材的天然風味」。
無論是熱飲，還是夏日冰鎮後的冷飲，都同樣魅力無窮。
「西池谷」，誕生於「峽谷」間的新社區
Chanoma是2021年12月開業的。
「我想建立一種大家能夠彼此見面的關係，為此向社區開放了這片土地，希望讓它成為人與人交流互動的空間。」懷著這樣的想法，深野著手重新開發自己擁有的「領地」，並推動包括Chanoma在內的多家店鋪的開業。於是，曾經沉寂的住宅區，被他漸漸打造成綠蔭環繞的開放式綜合設施「西池谷」。
為何地處池袋卻稱為「谷」呢？其緣由是，相較於高樓林立的車站前的大街，這一帶低層建築較多，確如摩天樓之間的「峽谷」一般。深野期望此處能成為各種支流匯聚的「谷地」。如今，形色各異的人們以及不同的功能在匯集於此，產生輕鬆的交流，並逐漸形成新的風景。
咖啡館地處高樓環繞的「峽谷」當中，是當之無愧的都市綠洲
負責Chanoma空間設計的是須藤剛建築設計事務所。事務所秉持「讓整個場地柔和連通」的理念，拆除了原先環繞建築的圍牆。場地內的部分瀝青路面也被移除，改造成為綠化帶，由此模糊了與外部的邊界，形成了舒適愜意的半戶外空間。
來訪的每一個人都能在這裡找到屬於自己的自在時光——這正是西池谷最迷人的地方。
2023年，利用Chanoma對面的停車場舉辦了「西池谷廟會」。當天，200 多個孩子擠在撈彩球、吊溜溜球攤位，玩得不亦樂乎，還在炒麵和刨冰攤位一飽口福。在「西池谷之日」等活動中，社區內共用廚房使用者們還開辦小市集，給人們提供了能輕鬆交流的機會。
幾年前採訪深野時，他表達自己的願望說：「期望周圍公寓的人能下樓來享受這裡的街巷樂趣，耳邊能聽到孩子們的歡笑…要是能有這樣的風景就好了。」
2025年5月，西池谷街區內新建的公寓樓正式落成。1樓開設了餐廳、健身房與共用空間等，形成了住戶和來訪遊客自然交流的公共空間。當年深野所描繪的那幅畫面，如今正在逐步成為現實。
感知四季，與庭園共生
Chanoma作為西池谷的核心設施率先開業，由此這裡開始受到人們的關注。它並不是一座已「完成」的商業設施，而是一處充分體現了西池谷理念的地方——「享受留白，街巷之家」。
庭院裡，春天櫻花綻放，初夏青梅果實累累，入秋栗子與柚子壓彎枝頭。據說在選擇樹木時所重視的，是「要結果、要落葉、要讓蝴蝶願意來產卵」的3點。
修葉整枝的園丁、一大早來澆水的人、清掃街道落葉的人…，只此一個庭院，就有很多人參與進來，形成小小的社群。
「能在這個環境中工作，我感覺非常舒服。每天澆水的時候，我都能親身感受到植物的生命力和四季的氣息」，加藤先生這樣說。
幾位住在池袋的飯店的外國遊客，曾連續3天到訪Chanoma。據說他們每天都帶來不同的朋友，說「我們把早晨的時間留給這家咖啡館」。
日式氣氛吸引著訪日遊客
若想度過一段悠閒的時光，那麼最好避開週末的擁擠和喧囂，選一個工作日的上午前往。每個季節，Chanoma都會以不同的鮮花與果實迎接你的到來。那裡猶如靜謐時光的搖籃，讓你渴望一次又一次投入它的懷抱。
Chanoma 地址：東京都豐島區西池袋5-12-3 營業時間：10：00-18：30（最後點單時間為18：00） 休息日：星期二 交通：從東京地鐵有樂町線「要町」站出發，步行6分鐘；從JR池袋站出發，步行8分鐘。 官方網站：https://www.instagram.com/chanoma11/
採訪、撰文、攝影：川口葉子
標題圖片：從入口拍攝的店鋪全景
川口葉子 [作者簡介]
記錄咖啡廳與喫茶店的文筆家、喫茶攝影師。出生於茨城縣日立市。畢業於早稻田大學後，曾任職於大型電腦公司，之後轉為自由撰稿人。積極走訪全國各地的咖啡廳，為雜誌與網站撰寫並監修有關咖啡廳與咖啡的專題，著作豐富。於雜誌《cafe-sweets》（柴田書店）連載專欄。近期出版作品為《今日也在東京 古民家咖啡日和》（世界文化社）。亦透過社群媒體發信，分享喫茶文化的魅力。
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 32
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 114
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 81
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 21 小時前 ・ 11
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 76
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 376
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 40
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 53
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 60
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 301
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 61
民進黨政府毀憲沒有下限，台灣民主危在旦夕！
台灣這場危機不是一夕之間降臨，而是一連串精心鋪陳、步步進逼的權力操作所累積而成。它的起點，正是以「新兩國論」取代《中華民國憲法》的一中精神；其後，行政院長卓榮泰以「不副署、不公布、不執行」為政治武器，一票否決國會多數依法通過的法律，等同砍斷五權憲法中至關重要的立法權支柱；緊接著，政治化的大法官違法開庭、動私刑對付國會，替賴清德與卓榮泰的憲政鬧劇「圍事」。美麗島電子報 ・ 1 小時前 ・ 73
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 6
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 166
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
鄭麗文至東吳大學演講 遭學生譏「問A答B」QA環節變QB
政治中心／王云宣、李志銳 台北報導國民黨主席鄭麗文，22日晚間現身東吳大學政治系演講，QA環節中，學生提出一連串犀利問題，沒想到鄭麗文，似乎答到有些火氣，不僅嗆學生的提問"不是大學殿堂該有的水準"，還槓上現場副教授，讓部分學生不滿問A答B根本是QB環節。國民黨主席鄭麗文：「（今天有特別要跟學生說什麼嗎？），什麼都可以聊。」國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀到東吳大學政治系演講，會前信誓旦旦，大方表示什麼都可以談，學生沒在客氣，連問是否願意喊主權獨立、還有鄭麗文的"普丁不是獨裁"言論爭議。國民黨主席鄭麗文vs.東吳大學政治系學生：「身為台灣重要政黨的領袖，我不會用一個，這麼嚴厲跟強烈的字眼，去形容其他國家的領導人，但是（獨裁的定義是什麼），你可以讓我把話講完嗎，你也太急了吧。」留下1小時40分鐘的QA環節，看似讓學生問好問滿，但才到第三名學生發問，鄭麗文笑容似乎逐漸沒了。國民黨主席鄭麗文vs.東吳大學政治系學生：「我的想法就是這樣，你還有另外兩題問題是什麼，（所以你對獨裁者的定義是什麼），你剛剛還有兩個問題是什麼，（我也有問這個問題啊），那剛剛，我回答你剛剛，另外一個朋友的問題好了，（所以你不回答我的問題？）。」和學生一來一往，場面尷尬，好不容易來到下一題，鄭麗文先是強調不反軍購，卻又回頭開酸。國民黨主席鄭麗文：「你們只是想知道，一個美國給的價錢，我們要不要接受，然後就來決定我剛剛說的這一切，我不認為這是一個在大學殿堂裡頭，討論問題應該要有的水準跟態度。」面對學生一連串犀利問題 鄭麗文沒在客氣還嗆學生＂我不認為這是在大學殿堂討論問題該要有的水準跟態度＂（圖／民視新聞）面對一連串犀利問題，鄭麗文的回答，讓學生難以接受。東吳大學政治系學生：「都沒有直球回答，我今天我也不是什麼政黨，我只是覺得，國民黨這些有問題，我來問她的闡述，但是國民黨卻給我這樣的回答，我覺得非常的失望。」東吳大學政治系校友：「該避重就輕的地方，她還是有避重就輕，就是維持她一貫的立場。」而會前東吳大學政治系副教授陳方隅，也有備而來，臉書列出題目"24問"鄭麗文，到場後正面對決，戰力滿點。東吳政治系副教授陳方隅vs.國民黨主席鄭麗文：「可不可以不要看不起同學，你們就真的在擋軍購啊，真的就是支持著獨裁者啊，我就是在馬英九時期當兵的，馬英九時期演習的時候，是放音響，難道募兵制，就等於不防衛台灣嗎？，這也太沒有大腦了吧。」東吳大學政治系副教授陳方隅：「這個QA時間就變成QB時間，問A答B，然後每個需要重大表態的議題，她都是說，大家不要選邊站，大學生有無限可能，其實重點就是她不想要回答。」鄭麗文現場和政治系副教授陳方隅對槓 提到軍購問題他批陳方隅＂沒大腦＂（圖／民視新聞）鄭麗文現身校園開講，面對敏感議題，學生始終沒得到答案。原文出處：鄭麗文至東吳大學演講 遭學生譏「問A答B」QA環節變QB 更多民視新聞報導翁曉玲預告繼續擋！國防特別預算已遭藍白3度封殺 AIT說話了藍白提告5位大法官 陳柏惟轟：立法權「欺壓其他四權」！藍營護航中天返52台！立院交通委員會審《衛廣法》 「中天條款」送協商民視影音 ・ 32 分鐘前 ・ 13
羽球／紀錄女王！安洗瑩單季獎金破100萬美金 收穫11冠追平最多
韓國世界球后安洗瑩21日在世界羽聯（BWF）年終賽，以21：13、18：21、21：10擊敗中國好手王祉怡，拿下本季第11座冠軍追平前日本球王桃田賢斗的史上最多，另外安洗瑩本季收穫破100萬美金（約3451萬台幣）獎金，成為史上第1人，目前生涯累積獎金總數也是獨居第一寶座。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11