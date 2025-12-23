坐落於高樓大廈間的「Chanoma」：在日式老宅，品日式甜點

從日本屈指可數的大型樞紐站出來，穿過喧鬧的街道，不遠處竟能遇到如此靜謐的空間，著實令人驚喜。本系列第3篇，作者帶我們走進位於東京池袋的「Chanoma」。

自江戶時代綿延至今的池袋記憶

從喧囂的池袋站西口只需步行約7分鐘，走進一條小巷後，會讓你的腳步不由自主地停下來。在市中心林立的高樓之間，一家被叢密的樹木環繞的古民宅咖啡館出現在眼前。在仿佛穿越到另一個時代的靜謐中，蔥蘢綠色的深處，佇立著一棟近80年歷史的木平房。Chanoma咖啡館，便是一個從這樣一場靜靜的驚喜開始的地方。

廣告 廣告

這棟建築，是屋主深野弘之的祖父母在二戰後不久建造的住宅。深野家族自江戶時代起便世代居住於此地。入口處至今仍保留著一座木門，它建於江戶末期至明治年間，歷經了關東大地震與東京大空襲並倖存至今，是一處珍貴的遺址。穿過這道古老的木門，便可步入咖啡館。



木門上大大的屋頂讓人印象深刻

首先映入眼簾的是擺放著長凳和桌子的「土間」。再往裡走，便是日式房間的「和室」及簷廊，直至幾年前，屋主深野還居住在這裡。



明亮寬敞的土間，右側是和室

無論選擇在哪裡落座，從大大的窗外撲面而來的都是滿滿的、搖曳的綠意。若想沐浴透過樹葉灑落的陽光，就選坐在土間；若想體味日式古民宅獨有的日陰，那就脫鞋走進和室。咖啡時光是在日光中還是在日陰裡度過，可以憑當天的心情來決定。



讓人靜心而放鬆的榻榻米座位

在和室裡，裝飾著金雲和梅花圖案的隔扇、雪見紙拉門等體現了當年建築特色的構件，都被悉心保留了下來。設有壁龕與地爐的房間，有時會用作茶室，因此摒棄了華麗的裝飾，充滿令人心神舒緩的沉靜氣氛。



裝飾著掛軸和插花的壁龕

注重食材的菜單

咖啡館採用櫃檯點單方式，飲品和甜點需在櫃檯下單。其中尤其受歡迎的當屬「濃郁抹茶凍派」。它選用了愛知縣西尾市老店「葵製茶」的抹茶，用量充足，充分保留了抹茶原有的風味。頂部點綴著帶有薰製烘焙茶香氣的生奶油，為整體口味增添了層次與醇和感。



大受歡迎的「濃郁抹茶凍派」和「焙茶拿鐵」

而作為搭配的飲品，可嘗試選用「焙茶拿鐵」。它將牛奶與焙茶的天然甘甜完美融合在了一起。店長加藤寬笑盈盈地介紹說：「我們選用的焙茶，是輕度烘焙的頭採茶葉，茶葉本身便帶著鮮美與甘甜，所以能讓客人感受到食材的天然風味」。

無論是熱飲，還是夏日冰鎮後的冷飲，都同樣魅力無窮。

「西池谷」，誕生於「峽谷」間的新社區

Chanoma是2021年12月開業的。

「我想建立一種大家能夠彼此見面的關係，為此向社區開放了這片土地，希望讓它成為人與人交流互動的空間。」懷著這樣的想法，深野著手重新開發自己擁有的「領地」，並推動包括Chanoma在內的多家店鋪的開業。於是，曾經沉寂的住宅區，被他漸漸打造成綠蔭環繞的開放式綜合設施「西池谷」。

為何地處池袋卻稱為「谷」呢？其緣由是，相較於高樓林立的車站前的大街，這一帶低層建築較多，確如摩天樓之間的「峽谷」一般。深野期望此處能成為各種支流匯聚的「谷地」。如今，形色各異的人們以及不同的功能在匯集於此，產生輕鬆的交流，並逐漸形成新的風景。



咖啡館地處高樓環繞的「峽谷」當中，是當之無愧的都市綠洲

負責Chanoma空間設計的是須藤剛建築設計事務所。事務所秉持「讓整個場地柔和連通」的理念，拆除了原先環繞建築的圍牆。場地內的部分瀝青路面也被移除，改造成為綠化帶，由此模糊了與外部的邊界，形成了舒適愜意的半戶外空間。

來訪的每一個人都能在這裡找到屬於自己的自在時光——這正是西池谷最迷人的地方。

2023年，利用Chanoma對面的停車場舉辦了「西池谷廟會」。當天，200 多個孩子擠在撈彩球、吊溜溜球攤位，玩得不亦樂乎，還在炒麵和刨冰攤位一飽口福。在「西池谷之日」等活動中，社區內共用廚房使用者們還開辦小市集，給人們提供了能輕鬆交流的機會。

幾年前採訪深野時，他表達自己的願望說：「期望周圍公寓的人能下樓來享受這裡的街巷樂趣，耳邊能聽到孩子們的歡笑…要是能有這樣的風景就好了。」

2025年5月，西池谷街區內新建的公寓樓正式落成。1樓開設了餐廳、健身房與共用空間等，形成了住戶和來訪遊客自然交流的公共空間。當年深野所描繪的那幅畫面，如今正在逐步成為現實。

感知四季，與庭園共生

Chanoma作為西池谷的核心設施率先開業，由此這裡開始受到人們的關注。它並不是一座已「完成」的商業設施，而是一處充分體現了西池谷理念的地方——「享受留白，街巷之家」。

庭院裡，春天櫻花綻放，初夏青梅果實累累，入秋栗子與柚子壓彎枝頭。據說在選擇樹木時所重視的，是「要結果、要落葉、要讓蝴蝶願意來產卵」的3點。

修葉整枝的園丁、一大早來澆水的人、清掃街道落葉的人…，只此一個庭院，就有很多人參與進來，形成小小的社群。

「能在這個環境中工作，我感覺非常舒服。每天澆水的時候，我都能親身感受到植物的生命力和四季的氣息」，加藤先生這樣說。

幾位住在池袋的飯店的外國遊客，曾連續3天到訪Chanoma。據說他們每天都帶來不同的朋友，說「我們把早晨的時間留給這家咖啡館」。



日式氣氛吸引著訪日遊客

若想度過一段悠閒的時光，那麼最好避開週末的擁擠和喧囂，選一個工作日的上午前往。每個季節，Chanoma都會以不同的鮮花與果實迎接你的到來。那裡猶如靜謐時光的搖籃，讓你渴望一次又一次投入它的懷抱。

Chanoma 地址：東京都豐島區西池袋5-12-3 營業時間：10：00-18：30（最後點單時間為18：00） 休息日：星期二 交通：從東京地鐵有樂町線「要町」站出發，步行6分鐘；從JR池袋站出發，步行8分鐘。 官方網站：https://www.instagram.com/chanoma11/

採訪、撰文、攝影：川口葉子

標題圖片：從入口拍攝的店鋪全景

川口葉子 [作者簡介]

記錄咖啡廳與喫茶店的文筆家、喫茶攝影師。出生於茨城縣日立市。畢業於早稻田大學後，曾任職於大型電腦公司，之後轉為自由撰稿人。積極走訪全國各地的咖啡廳，為雜誌與網站撰寫並監修有關咖啡廳與咖啡的專題，著作豐富。於雜誌《cafe-sweets》（柴田書店）連載專欄。近期出版作品為《今日也在東京 古民家咖啡日和》（世界文化社）。亦透過社群媒體發信，分享喫茶文化的魅力。