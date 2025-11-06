坐落鬧區地利之便 街頭勸募驗血建檔

在台北市中正靜思堂，慈濟志工舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動。靜思堂所在位置，鄰近捷運站與公車站，所以志工增加街頭宣導次數，也鼓勵民眾上網登記、預填資料，建檔當天節省許多時間。

「救人一命，無損己身喔。」

聽到這句呼籲，和「捐血一袋 救人一命」相似，有捐血習慣的青壯年，提高意願來了解，什麼是造血幹細胞捐贈，也參加建檔。

建檔民眾 侯先生：「跟捐血一樣，因為我平常本來就固定捐血，就可能想到，就是來建檔，如果有機會可以捐贈骨髓，我覺得這是一個滿好的，可以利他的活動。」

建檔民眾 李先生：「希望，實際上大家都不要用到，對，不要用到任何人的建檔資料，這樣當然就是，大家身體是健康的。」

E世代，凡事手機預約、預填資料，也因為骨髓捐贈相關知識影片，可以在官網搜尋，中正區慈濟志工期待救人行動，也能夠高點閱率。

