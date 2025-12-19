坐著就能降血糖！醫曝5個「駭客小技巧」：沖冷水也有用

記者簡浩正／台北報導

根據衛福部統計，2024年底為止全台糖尿病人口已超過250萬人，平均每10人就有1人可能是糖尿病患者。專家評估，台灣糖尿病人口5年內恐直逼300萬大關，糖尿病不再專屬長者，走向年輕化；不過，不健康的飲食與不良的作息，也容易使血糖出現劇烈震盪。家醫科醫師李思賢分享5個穩定血糖的小技巧，包括餐前喝醋、沒事踮腳尖、改變進食順序、執行晝夜節律斷食，以及冷暴露刺激，來預防慢性病。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成日前表示，根據健保資料庫與全國數據分析，台灣糖尿病人口已突破256萬人，呈現「高齡化與年輕化並存」的雙重挑戰，其中40歲以下族群的糖尿病發生率竟暴增約25%。

李思賢在「思思醫師，陪你健康的好朋友」臉書粉專發文，說明五個穩定血糖的「駭客」小技巧：

1、餐前喝醋。餐前10-15分鐘，攝取15-30ml蘋果醋或釀造醋（務必稀釋），透過抑制雙醣酶與活化AMPK，可降低餐後血糖峰值15-30%。

2、沒事就墊墊腳。久坐時，雙腳腳跟持續進行「抬起、放下」的動作，利用比目魚肌特殊的氧化代謝能力，無需費力流汗即可持續消耗血液中的葡萄糖與血脂。

3、進食順序。嚴格執行「纖維（蔬菜）→ 蛋白質/油脂 → 碳水化合物」的進食順序，利用纖維延緩胃排空，平滑血糖曲線。

4、晝夜節律斷食。睡前 3-4 小時停止進食（或日落後不食），避免在褪黑激素抑制胰臟功能時攝入熱量，預防生理性胰島素阻抗。

5、冷暴露刺激。淋浴結束前沖 30-60 秒冷水，或適度降低環境溫度，藉此活化棕色脂肪組織，強迫身體燃燒葡萄糖以產生熱能。

台大醫師、糖尿病衛教學會理事王景淵也提醒，糖尿病不再只是單純的代謝疾病，而是影響多重器官系統的全身性慢性病。慢性高血糖與胰島素阻抗引發的低度發炎與氧化壓力，會損害心血管、腎臟、神經與免疫功能，並提高癌症風險，糖尿病的流行趨勢已涉及公共衛生、腫瘤學、感染學與整合照護的全人健康挑戰。

