坐著輪椅睡三個月 社工轉介志工急伸援

新竹個案彭先生，因病只能坐輪椅入睡，三個月無法躺平。慈濟志工接到社工轉介，輾轉聯繫家屬後進入案家，緊急申請電動病床，輔具平台的團隊隔天就送達，彭先生終於能安穩地睡覺了。

過去三個月，彭先生天天坐在輪椅上睡覺。因為紅火蟻叮咬引發蜂窩性組織炎，加上多年舊病纏身，他只能在客廳過夜，就這樣靠著椅背，坐著睡。「(你這樣坐著怎麼睡) ，就這樣 坐著這樣睡，(你睡了多久) 睡幾個月了，(這樣睡幾個月 八月到現在) 對啊。」

個案原本是由社工轉介，慈濟志工打了好幾通電話都沒人接，輾轉聯繫上他的哥哥，才順利進入案家，看見彭先生蜷縮在輪椅上，神情疲憊，志工火速聯絡輔具平台，隔天，電動病床就送到家。慈濟志工 黎秀英：「很心疼啊，他什麼都要人家幫助啊，所以說 就是要讓他生活更方便。」

慈濟志工 黃春英：「謝謝你們 真的效率很高，昨天講 今天就送來了。」

不過，要在客廳擺張病床並不簡單，志工先清除滿滿雜物，把不必要的東西移開，打掃乾淨，才能讓病床安妥放置，這也是為彭先生打造一個可以「好好生活」的環境。個案 彭先生：「沒這張床的時候 ，我不知道 我今天到底睡了多久，有睡還是沒有睡 我完全不知道，因為我只能在這上面打瞌睡。」

志工 楊文宗：「現在他可以躺著睡，可以躺著 躺著看電視，我看也很方便。」

慈濟人醫會護理師 蔡智玲：「他也有多年的吸菸的經驗，吸菸對他的腳那個傷口預後，的確是很不好的，希望說 我們就近的，我們的訪視的師兄師姊，到家裡來的時候，能夠再多叮嚀他(按時服藥)。」

慈濟人醫會醫師 劉復國：「我們配合我們慈濟，沒有代價的付出，希望他 每一個人都有一個，很平安的生活。」

各種力量串連成守護網，鄰居幫忙送吃的，里長協助申請長照服務，讓彭先生的生活更安穩。

