坐輪椅也可搭小黃 中市推通用計程車今年再獲20輛補助

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市身障者或者行動不便者要出門，除了可搭一般公車外，還可搭免費的復康巴士及需付費的通用計程車等大眾公共運輸，由於復康巴士條件較嚴及太多人搭乘，因此要等候許久，交通局推通用計程車，但也常預約不到；交通局今年獲得中央補助增加20輛通用計程車，讓更多行動不便的民眾可獲得更快速的服務。

所謂通用計程車就是輪椅可以直接上計程車，跟復康巴士不一樣，是要收費，但是通用計程車收費跟一般計程車一樣，對行動不便的民眾非常方便。

廣告 廣告

雖然復康巴士也可乘載身障者，但是因為條件較嚴格，更不容易預約，因此很多行動不便者改預約通用計程車，可透過平台預約，也可透過車隊來預約，但也因為太多人搭乘，也常預約不到。

目前台中市有50輛通用計程車，交通局向中央爭取，今年獲得20輛通用車補助，交通局表示，雖然今年已獲得補助，但是還要有愛心駕駛願意加入，會積極招募愛心駕駛，儘早讓20輛通用計程車投入。

【看原文連結】

更多自由時報報導

第一桶金已不是100萬？AI估「2026最新門檻」 金額嚇壞網友

逕流係數再提升 曾文水庫8天進帳可望達9位數

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

Meta壞掉了！FB、IG、Threads大當機全掛 網友哀號

