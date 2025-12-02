坐輪椅用餐遭歧視？漸凍人控和朋友相約吃「初魚」 竟被要求多一人低消

民眾指控，和朋友相約至初魚鐵板燒用餐，沒想到竟因乘坐電動輪椅，被要求需多一人低消。翻攝自初魚官網



高檔無菜單鐵板燒「初魚」爆爭議，一名漸凍症患者胡先生日前在網路上指控，和2名朋友相約要去初魚鐵板燒板前店用餐，不料店家卻稱因為他有使用電動輪椅，會多佔一個位子，因此要求多支付一人的訂金和低消，後續又要朋友和胡先生取消訂位，並全額退還訂金，讓胡先生直呼「這件事真的有夠沒有禮貌。」業者對此表示，是溝通上產生誤會，已邀請胡先生前往另間分店用餐，未來也會列為員工教育訓練的一部分。

胡先生日前在社群平台Threads上發文表示，朋友夫妻原本和他相約要到初魚用餐，沒想到訂位時業者卻於電話中表示，因為他有使用電動輪椅，算是多占一個位置，因此雖然他和朋友夫妻總共只有3個人，當日用餐卻須達到4個人的低消，且須支付4人份的訂金。

胡先生表示，朋友原先對此很不開心，不過最後還是付了4人份的訂金，沒想到過幾日後，業者卻又再度和朋友聯繫，並於陶稐後決定要胡先生和朋友取消訂位，同時全額退款。胡先生直言，自己曾至店內場勘，同時還留下自己的聯絡方式，直接和朋友聯絡，「把障礙者當成是幼體，當成是沒有辦法自己做決定的人，這件事真的有夠沒有禮貌！」

針對胡先生的指控，初魚昨日（12/1）發布聲明回應，初魚非常重視每位顧客的用餐需求，也致力於提供安心、舒適的環境。此次事件是因原先訂位的該監分店板前空間較受限，胡先生乘坐的電動代步車尺寸又較為龐大，「我們在訂位階段向胡先生的訂位友人說明了動線與座位配置狀況，並提供協助百貨輪椅、調整座位及建議改至空間更寬敞店別等多項協助方式。」

至於訂金部分，初魚表示此為既有的板前席位低消制度說明，並分針對特定客人，實際上初魚都會依照需求來彈性協助安排。經持續溝通與說明誤會後，胡先生已同意於12月7日接受初魚的邀請，和親友一同前往空間較寬敞、動線更友善的初魚鐵板料亭民生店用餐，衷心感謝胡先生給他們這個機會。

初魚強調，他們十分重視胡先生提出的建議，並已將這次經驗視為重要的改善契機，今年底前將和「台灣障礙者權益促進會」共同舉辦一場感恩餐會，並將此列為員工教育訓練的一部分，同時承諾未來將持續和公益團體攜手合作，推出更多針對身心障礙族群與其家庭的友善優惠方案，並持續檢視動線與設備，強化無障礙相關的服務與空間改善，讓所有顧客都能在更安全、更舒適的環境中享受美好的用餐體驗。

