坐錯客運下不了車爆衝突！ 乘客控司機「掐脖扯包」

基隆市 / 綜合報導

上個月31日，有民眾到基隆市觀光旅行時，因為不熟路線，搭到了2088國道客運，而這輛客運為了讓跨境旅客與市區旅客都能夠有座位，規定從基隆往台北，只能上車不能下車，民眾發現搭錯了，告知司機想下車遭到拒絕，雙方在國道客運上爆發激烈口角，還一路吵到公車站外，民眾指控司機動手掐他的脖子，還扯壞他的包包，對此客運則力挺司機，表示依照法規無法同意短端載客，乘客強行下車的行為也很危險，會保留證據維護司機權益。

當事司機說：「叫警察來，叫警察來。」國道客運的司機站在公車站，用力拉著乘客的包包，還不斷大喊請人幫他報警，當事民眾謝先生VS.司機說：「(不要拉壞)，拉壞就拉壞，怎樣。」雙方激烈拉扯，誰也不讓誰，導火線要回到幾分鐘前。

民眾VS.司機說：「(我不是基隆人)不是基隆人怪我嗎，(我沒有怪你可以閉嘴嗎)，X。」就是這一句不雅字眼點燃司機怒火，他立刻從座位起身，追下車要為自己討公道，這一切全是因為坐錯車惹的禍，當事民眾謝先生說：「我一刷卡就發現車資過高，我就問一下司機，他就說這個是到(台北)市政府的轉運站，跟他表達說不好意思我們幾個不是當地人，坐錯車了，我們可以就是在合法的站點下車，他就很態度很臭說沒有辦法這是市政府的規定。」

謝先生說，他和一群朋友在上個月31日到基隆市觀光旅遊，沒想到因為人生地不熟，想臨時下車也沒有辦法，當事民眾謝先生說：「下車的時候，我只是隨口念了一聲，結果司機就直接衝下來，然後掐著我的脖子，大罵大吼大叫然後把包包扯壞了。」警方說：「你就先初步驗傷。」

員警獲報到場處理，而司機及乘客都表示互不提告，其實2088公車，為了讓跨境旅客與市區旅客，都能夠有座位，早有規定從台北往基隆，只能下車不能上車，從基隆往台北，只能上車不能下車，舉例來說，從基隆海科館上後，得一直到台北潭美公園站，聯合報站及市府轉運站，才可以下車。

沒想到卻因此爆發衝突，對此大都會汽車客運公司力挺司機，表示當時4名乘客趁上車乘客，要上車時「強行衝下車」，其中「2名甚至未刷卡」，第4名乘客下車時還對駕駛長「罵髒話」，激怒他才爆發衝突，而且駕駛長依據法規無法同意短端載客，若是乘客強行下車，恐造成其他乘客因碰撞滑倒受傷，也會保留證據維護駕駛長權益，同時再輔導駕駛長，因為搭錯車，司機和乘客衍生衝突，也讓原本歡樂的旅行變了調。

