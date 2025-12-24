坐鎮台北守護社會秩序 蔣萬安：縮短雙城論壇行程採當日往返

台北市長蔣萬安因應台北市治安與大型活動維安需求，縮短「台北上海雙城論壇」行程。（圖／周志龍攝）

台北上海雙城論壇將於27、28日舉行，台北市長蔣萬安今（24）日表示，考量台北市近期治安與大型活動維安需求，規劃僅出席28日上午的主論壇，並於當日往返上海與台北，以確保市府各項維安部署能即時到位。

1219北市隨機傷人事件引發民眾對外出安全的關注，加上聖誕節與跨年前夕，全台活動密集、人潮湧現，台北市也將舉辦多場大型活動，包括預期吸引大量國內外旅客的台北101跨年煙火。原本規劃於27、28日赴上海出席雙城論壇的蔣萬安，因應相關維安考量，臨時決定縮短出訪行程。

蔣萬安表示，1219事件發生後，市府必須確保後續各項大型活動的維安部署完善，因此此次雙城論壇仍維持兩天的既有行程安排，但他本人僅出席28日上午的主論壇，隨後即返台坐鎮指揮。

此次台北上海雙城論壇歷經延期與多次協調，最終確定於年末舉行。蔣萬安也重申，雙城論壇的核心精神是「雙城好、兩岸好」，期盼持續推動台北與上海之間的市政交流，為兩市帶來實質合作成果。

1219北市隨機傷人事件後，加深民眾對外出安全的憂慮。（圖／黃耀徵攝）

