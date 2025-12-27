坐鎮台北沒去上海！蔣萬安現身「關懷小站」寫：害怕不是軟弱

台北市日前發生隨機殺人事件，為撫平對市民的心理衝擊，台北市府在中山地下街R7出口地面層設置「安心關懷小站」提供諮商服務。台北市長蔣萬安今天前往視察，送上熱豆花與暖暖包慰問第一線人員，並在心願小卡寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起度過」掛上聖誕樹。

蔣萬安寫下，「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過。」（圖／台北市府提供）

蔣萬安向社工人員、諮商心理師及員警表達感謝。他隨後與北市諮商心理公會理事長藍挹丰、新北市諮商心理師公會理事長羅惠群交流，了解近期民眾尋求心理諮商的實際狀況與需求變化，並關心跨縣市專業資源合作的情形。

北捷隨機殺人事件後，蔣萬安27日中午前往視察諮商服務據點，掛上心願小卡。（圖／台北市府提供）

蔣萬安表示，面對突發事件帶來的心理衝擊，政府必須更快一步主動讓市民得到支持。他指出，目前約有40多位民眾來諮商，其中有20多位後續會轉介到專業醫師。他強調，發生這樣的事情民眾心都會很不安，社會上也比較恐慌，確實需要時間來平復，但如果有專業人員、心理師及時介入協助，能讓大家很快回到正常生活。他也在心願小卡上寫下，「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過」，並親手掛上聖誕樹，向默默付出的專業人員致意。

藍挹丰說明，有很多民眾過來諮商，有現場目擊者或是透過媒體看到畫面，另外則是本身身心狀況就較為脆弱、易感的民眾，正好逛到這部分就會過來。他表示，有些諮商民眾經過專業心理師評估，被認為需要就醫，就會護送民眾就醫。

蔣萬安送上熱豆花與暖暖包，感謝社工人員、諮商心理師及員警。（圖／台北市府提供）

羅惠群提到，在這個地方有管道讓民眾經過或想到事情的時候能有個出口，在北市也建置起很好的社區諮商網路，撐住了城市和市民的需求。她指出，很多民眾也會送來很多食物，還有感謝小卡，隔壁店家也都送咖啡來，市民非常熱情支持心理健康活動。

