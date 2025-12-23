坐鎮台北！因應隨機殺人案 蔣雙城論壇改「當日來回」

台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安拒絕說出1219隨機殺人案兇手的名字，原因是不希望兇手因恐怖罪行而獲得名聲。不過，這起事件也影響了後續雙城論壇的安排，原本規劃兩天一夜的行程，蔣萬安改為28日當天來回，只參加主論壇後，隨即返台坐鎮。

1219隨機殺人事件後，已故兇手的名字不再被提起。台北市長蔣萬安認為，更該被記得的是英雄余家昶等人的英勇作為。

台北市長蔣萬安：「2019年紐西蘭發生槍擊事件，造成49人死亡的悲劇，當時紐西蘭總理阿德恩拒絕在記者會上提到兇手的名字，就是不希望兇手因為恐怖的犯行而得到任何名聲，我非常認同。」

殺人犯的名字不該被記得、不該被說出口，蔣萬安的說法也為隨機殺人案提出另一種面對與放下的方式。不過，這起事件也改變了原訂12月27日、12月28日的雙城論壇行程，蔣萬安規劃改為28日當天往返，只出席上午的主論壇發表談話，並簽署水治理及技職培訓相關合作後，就搭乘最近航班返回台北。

台北市長蔣萬安：「目前一直到年底，台北市各項大型活動，我們都要確保相關維安部署到位，以及市民的安全，因此今年原本為期兩天的雙城論壇，我將出席28日上午的主論壇，當天即返回台北。」

除了12月26日台北市將進行大規模演練外，緊接著31日的跨年活動更是重中之重，事前的維安部署都必須到位。蔣萬安表示，自己必須親自坐鎮，一方面穩定市民情緒，一方面撫慰受害者家屬。

台北市長蔣萬安：「1219事件發生之後，我們全面提升全市的維安規格，另一方面也會持續協助受害者及家屬相關後事的處理。」

至於警方人力是否不足，北市府是否向中央喊話，蔣萬安也回應。台北市長蔣萬安：「關於捷運警察人力不足的部分，我們會全力向中央爭取，並提出具體建議。」

1219隨機殺人事件，影響層面不只停留在案發當天，未來的每一天更應記住這場教訓，並對挺身而出的正義英雄充滿感謝。

