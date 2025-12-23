坐鎮台北！蔣萬安宣布縮短「雙城論壇」行程 只參加28日主論壇

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北、上海雙城論壇將於27、28日在中國上海登場，台北市長蔣萬安原定於27日出訪上海並出席論壇，不過台北市政府今(23)日表示，因應1219無差別攻擊事件，蔣萬安將縮短個人出訪行程，只出席12月28日上午的主論壇，並於當日返回台北。

「2025雙城論壇」將於上海舉行，蔣萬安與北市府訪團原定於27日出訪上海，除了出席論壇外也將進行市政交流參訪。不過，北市府今日表示，為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，蔣萬安第一時間要求全市、全面提升維安層級，並已連續4天親自主持1219事件緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度、公共場所及重大活動的維安強化、傷者慰問與安撫民心的具體進展。

北市府指出，蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程，本次雙城論壇將只出席12月28日上午的主論壇，並於當日返回台北，而市府主團仍依原訂行程，由林奕華副市長率團於12月27日出發。

