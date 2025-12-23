坐鎮台北 蔣萬安縮短雙城論壇出訪行程 曾獻瑩肯定

國民黨台北市議員曾獻瑩。（曾獻瑩研究室提供）

捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人事件，台北市長蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，因而縮短個人出訪行程，23日宣布原本預定12月27日、28日的雙城論壇出訪，將只出席28日上午的主論壇。國民黨台北市議員曾獻瑩對此給予肯定，表示此舉能夠讓台北市民在聖誕跟跨年的期間能夠安心。

曾獻瑩對這決定給予肯定，他表示因為現在是個很敏感，也是需要提高警覺的時候，蔣萬安此舉是把重心放在台北市，幫助凝結各方的力量跟資源，讓市民安心許多，讓台北市民在聖誕跟跨年的期間，能夠安心度過。

