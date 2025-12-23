坐鎮台北！雙城論壇週末登場 蔣萬安縮短行程28號當天往返

台北上海雙城論壇將在27、28日登場，北市府今（23）日說明，市長蔣萬安認為當前首要之務是守護市民安全與城市秩序，將只出席28日上午的主論壇，並於當日返回台北。

市府說明，蔣萬安今日中午召開相關會議後決定，此次為期27日、28日的雙城論壇出訪，將只出席12月28日上午的主論壇。

市府表示，為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，蔣市長第一時間要求全市、全面提升維安層級，並已連續四天親自主持1219事件緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度、公共場所及重大活動的維安強化、傷者慰問與安撫民心的具體進展。

市府表示，蔣市長認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程；蔣市長將於28日當日返回台北，市府主團仍依原訂行程，由副市長林奕華率團於12月27日出發。

