坐電梯太遜！神人赤手攻頂、跑者爬到缺氧 台北101成極限運動聖地

生活中心／師瑞德報導

怎麼樣登上台北101頂樓？乖乖排隊搭那部曾經創下金氏世界紀錄、僅需37秒就能直達天際的高速電梯？遜！用雙手雙腳直接爬上去？酷！

這座508公尺高的巨型大竹子，在觀光客眼裡是打卡地標，但在挑戰者眼裡，它是一座垂直的戰場。無論是掛在玻璃帷幕外、與死神擦肩而過的「蜘蛛人」，還是在封閉梯間裡、一步一腳印爬到懷疑人生的數千名跑者，他們都選擇了最自虐、卻也最熱血的方式攻頂。本週六，隨著美國「無繩索之神」艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）即將上演驚天一爬，我們帶你深入這座競技場的內外，看看人類是如何用肉身對抗地心引力。

法國蜘蛛人首航台北101 雨中攻頂寫下傳奇

攀登台北101向來是極限運動員眼中的終極挑戰，但早在2004年12月大樓剛落成時，「法國蜘蛛人」亞倫·羅伯特就已率先寫下歷史。雖然羅伯特向來以不靠裝備的徒手攀登聞名全球，但當年為了配合開幕宣傳，加上台北冬季陰雨濕滑，他罕見地妥協繫上安全索，最終耗時4小時征服了這座508公尺的高塔。

其實，羅伯特的攀登生涯大多充滿了「游擊戰」色彩，且往往伴隨著被捕的風險。他曾三度挑戰吉隆坡雙峰塔，前兩次都在60樓遭到攔截，直到2009年第三次嘗試，才終於趕在黎明破曉前成功登頂；從巴黎艾菲爾鐵塔、紐約帝國大廈到香港長江集團中心，都曾是他突襲的目標，結局也多半是在登頂後隨即被警方帶走。

唯有面對少數世界級的超級地標，這位狂人才願意稍作收斂。除了台北101，他在2011年挑戰世界最高樓杜拜哈里發塔時，同樣為了配合主辦方嚴格要求而使用了繩索。這幾次少數「合法」且「安全」的紀錄，也意外成為他狂放的徒手冒險生涯中，鮮明的有趣對比。

霍諾德挑戰無繩索極限 赤手登峰台北101

時隔22年，台北101將迎來史上最驚心動魄的極限挑戰。以奧斯卡紀錄片《赤手登峰》聞名於世的美國攀岩家艾力克斯·霍諾德，即將於本週六挑戰在完全無繩索、無裝備的狀態下，徒手攻頂508公尺高的台北地標。不同於當年法國蜘蛛人亞倫·羅伯特因天候因素必須掛繩攀爬，霍諾德此次已取得合法許可，將以最純粹的方式，挑戰人類心理素質的極致。

現年40歲的霍諾德被譽為當代最偉大的攀岩家，他在2017年徒手攀登優勝美地酋長岩的壯舉，曾被形容為體育史上的登月時刻。然而，霍諾德的戰場多在天然岩壁，鮮少涉足人工建築。他曾於2016年嘗試攀登紐澤西的一棟住宅大樓，卻因外牆濕滑與驚擾住戶而中途放棄。這段鮮為人知的滑鐵盧經驗，讓本次台北101的挑戰更具戲劇張力，這不僅是他的城市復仇之戰，更是對這座世界級地標的致敬。

針對台北101特殊的竹節狀結構，霍諾德團隊已進行縝密推演。這座大樓每八層樓為一個單位的倒梯形設計，意味著他必須克服八次向外傾斜的斗拱懸岩地形，這需要極強的核心力量才能翻越。但霍諾德也分析，這種設計同時提供了每八層樓一處的陽台，這對徒手攀登者而言是巨大的生理與心理緩衝區，若不慎失誤，這些平台可能成為救命的關鍵。前輩羅伯特則評估，101的攀爬難度對霍諾德來說並非體能問題，真正的敵人是單調的重複性，在數千次動作中不可有任何分心。

這場世紀挑戰預計於1月24日登場，並由Netflix進行全球直播。霍諾德表示，雖然大樓攀登動作相對單調，但其不可容錯的高風險性質，將讓這場長達數小時的垂直馬拉松，成為檢驗人類意志力的終極舞台。全球觀眾都將屏息以待，見證這位岩壁之神如何征服台北天際線。

平民版的垂直極限！台北101馬拉松的2046階試煉

當極限運動員在台北101的外牆挑戰地心引力時，大樓內部其實也正進行著一場名為垂直馬拉松的平民試煉。這項自2005年11月創辦的賽事，早已從單純的慶祝落成活動，演變為國際知名的體育盛事。由於樓梯間空間有限，每年僅釋出約四、五千個名額，個人組往往在報名系統開放瞬間便遭秒殺，對許多愛好者來說，搶到入場券本身就是第一關挑戰。

參賽者必須從一樓大廳出發，一路向上攀升至91樓的戶外觀景台。這趟旅程垂直高度約390公尺，總計2046階。不同於平地路跑，這是一場高強度的無氧運動，最大的敵人往往不是腿部的乳酸堆積，而是獨特的101咳。由於梯間屬於密閉空間，仰賴中央空調換氣，高樓層空氣極度乾燥且帶有粉塵，許多跑者過半程後喉嚨會產生強烈燒灼感，甚至嚐到血腥味，這對心肺耐力是極致考驗。

回顧賽史，澳洲選手Paul Crake與奧地利選手Andrea Mayr在首屆創下的10分29秒與12分38秒神級紀錄，高懸多年難以撼動。對於一般跑者而言，完賽時間約落在20至30分鐘。過來人建議，絕對不可在起步時衝刺，否則極易在20樓便提早爆掉；聰明的策略是手腳並用，抓著扶手借力向上，並遵守慢車靠右的禮儀，善用轉角平台調節呼吸。

台北101不僅是商業地標，更是一個內練耐力、外博膽識的獨特場域。在這場平民版的垂直馬拉松中，每一階都是對意志力的磨練，讓大眾也能在這座摩天大樓中，寫下屬於自己的登高紀錄。

搭電梯太遜！台北101變身極限樂園。本週六「無繩索之神」霍諾德將挑戰赤手攻頂，Netflix全球直播玩命秀。不只外牆精彩，內部也有「垂直馬拉松」試煉，千人挑戰2046階爬到缺氧腿軟。從昔日蜘蛛人到路跑大軍，揭開這座508公尺高塔內外皆戰場的登高傳奇。（圖／記者師瑞德攝影）

