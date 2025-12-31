坐飛機來台！好市多上架「1神級水果」遭瘋搶 會員嗨翻：等這批好久了

生活中心／王文承報導

美式賣場好市多（Costco）向來以商品種類多元、價格實惠、份量十足聞名，經常推出各式新品，深受消費者喜愛。不少會員也習慣到好市多一次補齊冰箱裡的蔬果。近日就有網友分享，好市多新上架一款櫻桃，價格為2公斤1699元，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議，不少人直呼「終於等到，上架等好久了」。

好市多推1神級水果遭瘋搶 一票會員嗨翻



一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，紐西蘭櫻桃季節正式到來，當天在好市多目擊上架新品。櫻桃果梗呈現鮮綠色，顯示相當新鮮，一盒重量達2公斤。從商品標示可見，該款櫻桃為當季鮮採，果實尺寸約28至30公厘。照片中可見櫻桃採用金色外盒包裝，質感高貴，顆顆碩大、果肉飽滿，視覺相當吸引人。

貼文曝光後，引發網友熱議，「現場看外型真的不錯，感覺很新鮮」、「這個等級算是最好的了，應該很快就沒了」、「紐西蘭空運櫻桃2公斤1699元」、「已經買了，真的不錯吃，很新鮮」、「終於等到，上架等好久了」。不過也有民眾提醒，「每次都一堆人捏來捏去，很容易買到發霉的，要仔細挑」。

此外，也有網友推薦其他產地與品種的櫻桃，「去年有版友分享澳洲的比較好吃」、「等澳洲Kordia」、「我要等澳洲的」。更有內行人點名美國櫻桃中的極品品種「黑珍珠（Black Pearl）」，表示其等級可媲美冬季紐澳的Kordia，價格也比一般櫻桃高出不少。黑珍珠外觀呈現深黑色、表面閃亮，口感硬脆，甜度極高，幾乎沒有夏季櫻桃常見的酸味，是螞蟻人的最愛，加上濃郁的櫻桃果香，堪稱櫻桃界的極品。

