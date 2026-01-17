坐飛機都有 Apple TV 睇，法航宣布與 Apple TV 展開合作提升機上娛樂體驗

Air France

搭飛機時想解悶，都會看看機上娛樂系統有什麼劇集與電影好看，如果大家近期有機會乘坐法國航空的長航班，機上娛樂系統則會多出 Apple TV 內容可選擇。近期法航宣布與 Apple TV 展開合作，在機上娛樂系統加入 Apple TV+ 內容，提升飛行時的娛樂體驗。

法航表示，目前搭乘長途航班旅客已可免費觀看超過 45 小時的Apple TV+ 的精選節目，如Ted Lasso、The Morning Show等劇集、Prehistoric Planet 及 The Reluctant Traveler with Eugene Levy 等記錄片，以及如 The Snoopy Show 等兒童節目。每部影集的前三集將於機上娛樂系統中的專屬頻道播放，乘客可在個人螢幕上以法語或英語收看。此外，法航亦已開設全新的高速 Wi-Fi 入口網站，提供一星期免費的 Apple TV 內容存取。乘客可於航班途中使用流動裝置觀看，並在下機後繼續收看於機上未看完的影集。



